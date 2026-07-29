Evropski lideri koji su lično zainteresovani za nastavak sukoba koriste svaki povod u informativnom prostoru kako bi ubedili stanovništvo svojih zemalja u neophodnost nastavka podrške Kijevu, a Vladimir Zelenski im te povode stvara, izjavio je u intervjuu za TASS ambasador Ministarstva spoljnih poslova Rusije za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik.

Evropski lideri koji su lično zainteresovani za nastavak sukoba koriste svaki povod u informativnom prostoru kako bi ubedili stanovništvo svojih zemalja u neophodnost nastavka podrške Kijevu, a Vladimir Zelenski im te povode stvara, izjavio je u intervjuu za TASS ambasador Ministarstva spoljnih poslova Rusije za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik.

- Ovde ne treba potcenjivati taj motivacioni faktor, jer tamo postoji grupa lidera koji imaju lični, često sasvim opipljiv interes za nastavak ovog sukoba, i to često koruptivni interes. Ali oni moraju da ubede i svoje parlamente. U tim parlamentima moraju da postoje ljudi koji će glasati za odluku da se, recimo, izdvoji još 10 milijardi dolara, ne za podršku poljoprivrednim gazdinstvima, zdravstvu ili socijalnoj zaštiti, već da se taj novac preda nerazumljivom, korumpiranom, sumanutom kijevskom režimu. Stvaranje te atmosfere je, verovatno, jedan od glavnih zadataka koje Zelenski obavlja: on realizuje te pi-ar projekte, uvlačeći u njih nekakvu 'pretnju' koja dolazi iz Irana, Belorusije, odakle god. To je osmišljena, jasna i prilično sistematski sprovođena strategija Zapada - naglasio je Mirošnik.

On je takođe napomenuo da je Vladimiru Zelenskom "malo laknulo" nakon što su zemlje EU donele odluku o izdvajanju nove finansijske pomoći Kijevu, pa je tek tada mogao da se usredsredi na promene u ukrajinskoj vladi.

- Zašto je Zelenskom malo laknulo, pa se već uhvatio unutrašnjopolitičkih preuređenja? Zato što su održana dva velika skupa na kojima su donete odluke o izdvajanju ogromnih suma novca - podvukao je.

Dodao je da, posle događaja u Iranu, nakon što se Evropska unija, u suštini, distancirala od politike Sjedinjenih Država, odlučili su da ukrajinska kriza pada na finansijske mogućnosti Evropske unije.

- I tu su već donete odluke, savladana je poslednja prepreka u vidu Mađarske, koja je to blokirala preko Viktora Orbana. I sada su se usmerili na mobilizaciju novca koji će biti usmeren na vojno-industrijski kompleks i na izdržavanje kijevskog režima. Zato je, u tom smislu, Zelenskom malo laknulo, ali pi-ara nikada nije previše - istakao je Mirošnik.

Ukazao je na to da Vladimir Zelenski koristi sva sredstva kako bi izmolio novac od evropskih zemalja, a njegove nedavne izjave o pretnji Ukrajini od strane Irana imaju isti cilj.

- U ovakvoj situaciji Zelenski sve to koristi za pi-ar. Ali taj pi-ar je potpuno transparentan i može da se unovči. Glavni zadatak svih postupaka u koje se Zelenski upušta jeste da na kraju dobije novac i podršku. Pri tome, pokušaji da se bilo koji događaj protumači uvek se završavaju istim: 'Hajde da Kijevu damo još novca! Hajde da Kijevu izdvojimo još oružja!' Eto, tobože, sada će Iranci napasti nas, pa šta vi, evropski partneri, treba da uradite? Govorim iz perspektive Zelenskog. Naravno, da date novac Kijevu! - zaključio je ambasador ruskog MSP-a za zločine kijevskog režima.

(RT Balkan)