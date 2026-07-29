Rojters tvrdi da je potpisan ugovor o nabavci između 300 i 400 kineskih sistema QW-12 i FN-16, ukupne vrednosti od 60 do 70 miliona dolara.

Posrednik u poslu navodno je kompanija Zhongqing Baoshang International Investment, registrovana u Hongkongu. Prva partija trebalo bi da krene iz Urumčija, velikog kineskog grada na zapadu zemlje, a zatim preko Pakistana stigne do Irana. Izvori agencije nisu precizirali da li bi se posle početnog vazdušnog transporta kretanje nastavilo avionima ili kopnenim putem.

Peking je čitavu priču nazvao potpuno neosnovanom. Pakistanska vojna pres-služba saopštila je da su tvrdnje o učešću Islamabada „potpuno izmišljene i lažne“. Teheran se zasad nije javno oglasio o konkretnom ugovoru. Izveštaj se pojavio upravo tokom kratke pauze u američkim napadima i u trenutku kada Vašington pokušava da spreči Kinu i Rusiju da vojno popune iranske gubitke.

Stotine mobilnih raketa za popunjavanje rupa u iranskoj PVO

Prema trojici Rojtersovih izvora, ugovor obuhvata kineske prenosive sisteme QW-12 i FN-16, namenjene odbrani od aviona, helikoptera, niskoletećih dronova i drugih ciljeva na malim visinama.

Njihova prednost nije u velikom dometu, već u mobilnosti. Posada može da promeni položaj odmah nakon lansiranja, sakrije sistem u urbanom području, planinama ili oko vojne baze i formira veliki broj malih vatrenih tačaka koje je mnogo teže otkriti od fiksne baterije PVO.

Iran je tokom američkih i izraelskih udara izgubio deo radara, lansera i infrastrukture namenjene zaštiti vojnih i strateških objekata. Nekoliko stotina prenosivih sistema ne bi zamenilo uništene baterije velikog dometa, ali bi znatno otežalo operacije niskoletećih aviona, helikoptera i bespilotnih letelica iznad baza, raketnih postrojenja, energetskih kompleksa i jedinica na terenu.

Rojters navodi da Teheran pokazuje interesovanje i za savremenije kineske sisteme QW-18 i QW-19. Iran istovremeno pregovara o širem paketu kineskog naoružanja, uključujući druge sisteme PVO i protivbrodske rakete, što bi vojnu saradnju Pekinga i Teherana podiglo daleko iznad dosadašnjih isporuka komponenti i tehnologije.

Tramp dobio obećanje, Rojters objavio suprotnu priču

Donald Tramp je nekoliko dana ranije javno tvrdio da ga je kineski predsednik Si Đinping uverio da Kina, uključujući kineske kompanije, neće prodavati oružje Iranu. Američki predsednik je upozorio da bi eventualno uključivanje Pekinga ili Moskve u rat imalo ozbiljne posledice.

Kremlj je ranije saopštio da Iran nije tražio ruske isporuke oružja. Kina sada poručuje da se zalaže za mir i da izveštaj o stotinama sistema PVO nema osnovu, dok Pakistan odbacuje tvrdnju da bi njegova teritorija poslužila kao tranzitni koridor.

Rojtersov tekst objavljen je tokom pauze koju je Tramp proglasio posle gotovo dve nedelje američkih udara, uz upozorenje da će bombardovanje biti nastavljeno ukoliko pregovori propadnu. Takav trenutak izveštaju daje dodatnu političku težinu: objavljena ruta preko Pakistana direktno pogađa kinesko obećanje Trampu, stavlja Islamabad pod pritisak i unapred označava svaku veću iransku nabavku kao kinesko mešanje u rat.

Jedno od mogućih tumačenja jeste da objavljeno curenje ima zadatak da spreči isporuku pre njenog početka, čak i ukoliko ugovor još nije ušao u fazu realizacije. Rojters navodi tri izvora upoznata sa sporazumom, ali nisu objavljeni dokumenti, fotografije pošiljke, serijski brojevi niti podaci o konkretnom prevozniku. Prva partija QW-12 i FN-16, prema njihovoj verziji, trebalo bi da napusti Urumči u narednim nedeljama.

Za koje ciljeve su ovi sistemi namenjeni?

QW-12 je prenosivi sistem kratkog dometa namenjen obaranju aviona, borbenih helikoptera, dronova i krstarećih raketa koje lete na malim i veoma malim visinama. Koristi dvopojasnu infracrvenu glavu za samonavođenje, otporniju na IC mamce, dok kombinovani kontaktni i blizinski upaljač povećava mogućnost uništenja malih ciljeva.

FN-16 predstavlja napredniju verziju kineske porodice FN. Opremljen je kombinovanom infracrvenom i ultraljubičastom kvazislikovnom glavom za samonavođenje i laserskim blizinskim upaljačem, što mu omogućava da lakše razlikuje pravi cilj od toplotnih mamaca. Sistem je namenjen zaštiti jedinica i važnih objekata od niskoletećih aviona, helikoptera i bespilotnih letelica.

QW-18 je noviji sistem za dejstvo u različitim vremenskim uslovima, sa dvopojasnim pasivnim infracrvenim navođenjem koje prati i izduvni trag i zagrevanje površine letelice. Njegova zona dejstva iznosi približno od 500 metara do pet kilometara, uz mogućnost napada na ciljeve na visinama do oko četiri kilometra.

QW-19 je dodatno unapređena varijanta sa digitalizovanom glavom za samonavođenje i kombinovanim kontaktnim i laserskim blizinskim upaljačem. Razvijen je posebno za male dronove, krstareće rakete, helikoptere i druge ciljeve koji koriste izuzetno malu visinu leta. QW-18 i QW-19 nisu navedeni kao deo osnovnog ugovora o 300 do 400 lansera, već kao sistemi za koje je Iran pokazao interesovanje tokom razgovora o dodatnim isporukama.