Radmila Marković iz sela Drežnik kod Užica uključila se u program Informer TV, gde je govorila o snimku koji je prethodnih dana izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.

Ona je odbacila tvrdnje da je odbila da se rukuje sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i objasnila šta se, prema njenim rečima, zaista dogodilo.

- Ja sam ispred Udruženja žena Potpeć došla da predstavim proizvode našeg sela. Podigla sam ruku jer sam htela predsedniku da poklonim nešto, a ne da on to plati. Posle toga mi je pružio ruku i normalno smo se rukovali, što se vidi i na snimku - rekla je Radmila Marković.

"Izvučeno je iz konteksta"

Kako navodi, smatra da je ceo događaj pogrešno predstavljen.

- Nešto su izvukli iz konteksta, namerno da ispadne tako. Oni su mnogo zalutali - izjavila je.

Govoreći o medijskim objavama koje su usledile, poručila je:

- Muka mi je od ološa.

Oglasila se i predsednica udruženja

Predsednica Udruženja žena Potpeć Zorica Jovanović rekla je da je bila iznenađena napisima da je njihova članica odbila rukovanje sa predsednikom.

- Zli ljudi se služe svime i svačim. Sramota. Radmila se mnogo iznervirala kada je čula šta se priča - rekla je Jovanović.

Izvor: Informer TV.