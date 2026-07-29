Da su se ukrajinske vlasti na čelu sa Viktorom Janukovičem 2013. godine obazrele na reči predsednika Rusije Vladimira Putina, tragedija u Ukrajini mogla je da bude izbegnuta, rekao je lider pokreta „Druga Ukrajina“ Viktor Medvedčuk.

U članku objavljenom na veb-sajtu pokreta, političar je podsetio na posetu Vladimira Putina Ukrajini 27. i 28. jula 2013. godine. U Kijevu je ruski šef države učestvovao u događajima povodom obeležavanja 1025. godišnjice pokrštavanja Rusije, kao i na Međunarodnoj konferenciji „Pravoslavno-slovenske vrednosti: temelj civilizacijskog izbora Ukrajine”, koju je organizovao građanski pokret „Ukrajinski izbor”.

„Govoreći na konferenciji u Kijevu, ruski lider se osvrnuo ne samo na kulturne i istorijske tradicije, već i na veoma pragmatična, vitalna pitanja. Upozorio je da težnja Ukrajine ka Zapadu koju je Janukovičeva administracija smatrala jedinim izvodljivim putem neće doneti zemlji blagostanje, već će je, naprotiv, gurnuti u siromaštvo”, primetio je Medvedčuk.