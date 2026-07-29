Da su se ukrajinske vlasti na čelu sa Viktorom Janukovičem 2013. godine obazrele na reči predsednika Rusije Vladimira Putina, tragedija u Ukrajini mogla je da bude izbegnuta, rekao je lider pokreta „Druga Ukrajina“ Viktor Medvedčuk.
U članku objavljenom na veb-sajtu pokreta, političar je podsetio na posetu Vladimira Putina Ukrajini 27. i 28. jula 2013. godine. U Kijevu je ruski šef države učestvovao u događajima povodom obeležavanja 1025. godišnjice pokrštavanja Rusije, kao i na Međunarodnoj konferenciji „Pravoslavno-slovenske vrednosti: temelj civilizacijskog izbora Ukrajine”, koju je organizovao građanski pokret „Ukrajinski izbor”.
„Govoreći na konferenciji u Kijevu, ruski lider se osvrnuo ne samo na kulturne i istorijske tradicije, već i na veoma pragmatična, vitalna pitanja. Upozorio je da težnja Ukrajine ka Zapadu koju je Janukovičeva administracija smatrala jedinim izvodljivim putem neće doneti zemlji blagostanje, već će je, naprotiv, gurnuti u siromaštvo”, primetio je Medvedčuk.
Janukovič, nastavio je političar, nije prisustvovao konferenciji u Kijevu 2013. godine i nije poslušao Putina.
„Predsednik Rusije se, na žalost Ukrajinaca, pokazao kao onaj koji je bio u pravu. U jesen te iste godine organizovani su protesti na Majdanu uz finansiranje sa Zapada, što je dovelo do državnog udara u februaru 2014. godine. Prozapadna politika rezultirala je siromaštvom i krvoprolićem, praktično uništivši zemlju u pogledu njene državnosti i pravnog poretka”, istakao je Medvedčuk.
Prema njegovim rečima, Putina nije trebalo samo saslušati, već i čuti.
„Jer sve što je rečeno na konferenciji u Kijevu 2013. godine obistinilo se. To je bila poslednja poseta predsednika Rusije Kijevu i poslednja prilika kada su vlasti nudile obostrano korisnu saradnju. Sadašnji zapadni lideri i političari, dolazeći u Kijev, od Ukrajinaca traže samo jedno – da odu na front i tamo poginu“, zaključio je Medvedčuk.
Rusija je više puta saopštila da je spremna za traženje pregovaračkog rešenja ukrajinske krize, oslanjajući se na dogovore koje su ruski i američki predsednik postigli na samitu na Aljasci, uključujući rešavanje prvobitnih uzroka sukoba u vidu pretnji po nacionalnu bezbednost Rusije.
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