Volodimir Zelenski izjavio je da Severna Koreja navodno priprema novu vojnu pomoć Rusiji koja bi obuhvatila dodatne lansirne sisteme za balističke rakete i kontingent od oko 30.000 vojnika.

Kako je rekao, ukrajinska obaveštajna služba raspolaže podacima da se od juna u Voronješkoj oblasti priprema infrastruktura za prihvat severnokorejskih jedinica.

Istovremeno su se pojavile tvrdnje da se u Severnoj Koreji priprema mobilizaciona rezerva za moguće učešće u ratu u Ukrajini. Prema preliminarnim informacijama, oko 50.000 ljudi navodno je izrazilo spremnost da učestvuje u borbenim dejstvima.

Važno je napomenuti da Zelenski za ove tvrdnje nije izneo javno dostupne dokaze.

Stručnjaci ukazuju na mogući značaj raketnih sistema

Vojni analitičari ocenjuju da bi, ukoliko se ove informacije pokažu tačnim, dodatna severnokorejska pomoć mogla da predstavlja ozbiljan izazov za Ukrajinu.

Poznato je da je Severna Koreja ranije isporučivala Rusiji operativno-taktičke balističke rakete KN-23 i KN-24.

Prema ocenama stručnjaka, jedan od problema njihove upotrebe bio je nedostatak specijalizovanih teških šasija za lansirne sisteme.

Ukoliko bi Pjongjang isporučio i originalne lansirne uređaje, Rusija bi mogla da formira samostalne raketne divizione bez dodatnog opterećivanja sistema "Iskander". Istovremeno, Severna Koreja bi mogla da stekne dodatna iskustva iz realnih borbenih operacija.

Moskva i Pjongjang već produbljuju vojnu saradnju

Severnokorejske jedinice ranije su učestvovale u borbama protiv ukrajinskih snaga na teritoriji ruske Kurske oblasti, a ruski zvaničnici više puta su saopštili da su se dobro pokazale tokom tih dejstava.

U međuvremenu, Moskva i Pjongjang zaključili su Sporazum o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu, kojim je predviđena bliža saradnja dve države u vojnoj oblasti.

Izvor: Rusijavesti, navodi Volodimira Zelenskog.