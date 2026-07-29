Serija snažnih eksplozija odjeknula je Rjazanjom rano ujutru 29. jula tokom masovnog napada bespilotnih letelica. Pogođeni su skladište kompanije Vajldberis i Rjazanjska rafinerija nafte, dok je šest osoba hospitalizovano.

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju udare, požare i ogromne stubove gustog dima iznad oba objekta. Lokacije su identifikovali analitičari koji proučavaju javno dostupne podatke i geolociraju snimke sa terena.

Gore skladište i rafinerija

Jedna grupa dronova pogodila je skladište najveće ruske internet trgovine Vajldberis u Rjazanju. Nakon udara na objektu je izbio veliki požar praćen jakim zadimljenjem.

Istovremeno je pogođena Rjazanjska rafinerija, na čijem području su takođe zabeleženi vatra i gust dim. Tačan obim štete i posledice po proizvodnju još nisu saopšteni.

Gubernator Rjazanjske oblasti Pavel Malkov potvrdio je da ruska protivvazdušna odbrana pokušava da odbije masovni napad na grad i da je na teritoriji jednog preduzeća izbio požar.

- U Rjazanju je u toku odbijanje masovnog napada bespilotnih letelica. Protivvazdušna odbrana dejstvuje. Na teritoriji jednog preduzeća izbio je požar, a operativne službe su na licu mesta - naveo je Malkov.

Nakon završetka vazdušne opasnosti potvrdio je požare na industrijskim lokacijama i saopštio da je hospitalizovano šest osoba. Prema njegovim rečima, njihovi životi nisu ugroženi.

Ruske vlasti nisu navele nazive pogođenih preduzeća, ali objavljeni snimci i njihova geolokacija potvrđuju da su požari izbili na području skladišta Vajldberisa i Rjazanjske rafinerije.

Rafinerija prerađuje pet odsto ruske nafte

Rjazanjska rafinerija, koja posluje u sastavu kompanije „Rosnjeft“, jedno je od najvećih postrojenja za preradu nafte u Rusiji. Njena projektovana godišnja snaga iznosi oko 17 miliona tona sirove nafte.

Postrojenje obezbeđuje približno pet odsto ukupne ruske prerade nafte i proizvodi benzin, dizel, avionsko gorivo, tečni gas i druge naftne derivate.

Rafinerija učestvuje i u snabdevanju ruske vojske, uključujući isporuke dizela i avionskog goriva. Zbog veličine postrojenja, svaki duži prekid proizvodnje može da pogodi rusko unutrašnje tržište i vojnu logistiku.

Nastavljena serija udara na Vajldberis

Napad u Rjazanju predstavlja nastavak serije udara na logističke objekte Vajldberisa širom Rusije.

Tokom napada na Koljedino u Moskovskoj oblasti 28. jula dron je dejstvom ruske protivvazdušne odbrane skrenut sa putanje, nakon čega je pogođeno susedno skladište logističke kompanije „3PL“, površine oko 18.000 kvadratnih metara. Najveći distributivni centar Vajldberisa nalazi se neposredno pored tog objekta.

Dronovi su 25. jula stigli i do logističkog kompleksa Vajldberisa u Jekaterinburgu, udaljenog približno 1.700 kilometara od granice sa Ukrajinom. Zaposleni su evakuisani, a nakon napada izbio je požar na parkingu ispred skladišta.

Najnoviji udar pokazuje da se napadi na Vajldberis nastavljaju, dok su u Rjazanju istovremeno gađani i logistički i naftni kapaciteti.