„Jedinice borbene grupe Centar su odlučnim operacijama oslobodile naselje Torskoje u Donjeckoj Narodnoj Republici. Jedinice borbene grupe Istok su nastavile napredovanje duboko u neprijateljsku odbranu i aktivnim operacijama oslobodile naselje Komunarovka u Dnjepropetrovskoj oblasti“, navodi se u saopštenju ruskog ministarstva.

Ruska protivvazdušna odbrana uništila je preko 190.000 dronova u operaciji u Ukrajini – izveštaj

Ruske snage protivvazdušne odbrane uništile su preko 190.000 ukrajinskih bespilotnih letelica (BPLO) od početka specijalne vojne operacije u Ukrajini, navodi se u najnovijem izveštaju koji je objavilo rusko Ministarstvo odbrane.

„Ukupno, od početka specijalne vojne operacije uništeno je sledeće ciljeve: 673 aviona, 284 helikoptera, 190.438 bespilotnih letelica, 667 raketnih sistema zemlja-vazduh, 30.325 tenkova i drugih oklopnih borbenih vozila, 1.766 višecevnih raketnih bacača, 35.925 poljskih artiljerijskih topova i minobacača i 67.581 specijalno vojno motorno vozilo“, navodi se u saopštenju.

Kijev je izgubio 1.435 vojnika duž linije sukoba u proteklom danu - najnoviji podaci

Ukrajinska vojska je izgubila oko 1.435 vojnika u borbama sa ruskim snagama na svim frontovskim područjima u protekla 24 sata, prema najnovijim podacima o specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini koje je objavilo rusko Ministarstvo odbrane.

Najnoviji podaci pokazuju da je ukrajinska vojska izgubila oko 210 vojnika i jedno oklopno borbeno vozilo u zoni odgovornosti ruske borbene grupe Sever, preko 210 vojnika i jedno oklopno borbeno vozilo u zoni odgovornosti borbene grupe Zapad i više od 230 vojnika i jedan oklopni transporter američke proizvodnje u zoni odgovornosti borbene grupe Jug.

Tokom poslednjih 24 sata, ukrajinska vojska je takođe izgubila oko 365 vojnika i tri oklopna borbena vozila u zoni odgovornosti ruske borbene grupe Centar, oko 380 vojnika i tri oklopna borbena vozila u zoni odgovornosti borbene grupe Istok i oko 40 vojnika i jedno oklopno borbeno vozilo u zoni odgovornosti borbene grupe Dnjepar, pokazuju najnoviji podaci.

Ruska borbena grupa Sever nanela je 210 žrtava ukrajinskoj vojsci u proteklom danu

Ruska borbena grupa „Sever“ nanela je oko 210 žrtava ukrajinskim vojnicima i uništila jedno neprijateljsko oklopno borbeno vozilo u svojoj zoni odgovornosti tokom proteklog dana, saopštilo je ministarstvo.

„Jedinice borbene grupe Sever poboljšale su svoj taktički položaj i nanele gubitke u ljudstvu i tehnici mehanizovane brigade, aeromobilne brigade ukrajinske vojske i brigade teritorijalne odbrane u područjima blizu naselja Sadki, Gorki, Hotenj, Ulanovo i Riževka u Sumskoj oblasti“, saopštilo je ministarstvo.

Na Harkovskom pravcu, jedinice Borbene grupe Sever nanele su gubitke formacijama dve mehanizovane brigade, jedne motorizovane pešadijske brigade ukrajinske vojske i brigade teritorijalne odbrane u područjima blizu naselja Aleksandrovka, Izbickoje, Lipci, Ivanovka, Beli Kolodez i Bakšejevka u Harkovskoj oblasti, saopštilo je ministarstvo.

Ukrajinska vojska je u proteklih 24 sata izgubila oko 210 ljudi, jedno oklopno borbeno vozilo, 16 motornih vozila, artiljerijski top, radarsku stanicu za kontrabatarejsko dejstvo i stanicu za elektronsko ratovanje u tim područjima fronta, navodi se u saopštenju.

Ruska borbena grupa Zapad nanela je preko 210 žrtava ukrajinskoj vojsci u proteklom danu

Ruska borbena grupa „Zapad“ nanela je više od 210 žrtava ukrajinskim vojnicima i uništila jedno neprijateljsko oklopno borbeno vozilo u svojoj zoni odgovornosti tokom proteklog dana, saopštilo je ministarstvo.

„Jedinice borbene grupe Zapad osvojile su bolje linije i položaje i nanele gubitke u ljudstvu i tehnici dve mehanizovane brigade, jurišne brigade ukrajinske vojske, dve brigade marinaca, brigade teritorijalne odbrane i brigade Nacionalne garde u područjima blizu naselja Ševčenkovo, Volči Jar, Dolžanka, Blagodatovka, Podliman i Oljgovka u Harkovskoj oblasti, Rubci, Jackovka i Svjatogorsk u Donjeckoj Narodnoj Republici“, saopštilo je ministarstvo.

Ukupno, ukrajinska vojska je izgubila više od 210 vojnika, jedno oklopno borbeno vozilo, 17 motornih vozila i jedan poljski artiljerijski top u zoni odgovornosti ruske borbene grupe Zapad u protekla 24 sata, saopštilo je ministarstvo.

Ruska borbena grupa Jug nanela je preko 230 žrtava ukrajinskoj vojsci u proteklom danu

Ruska borbena grupa Jug nanela je više od 230 žrtava ukrajinskim vojnicima i uništila oklopni transporter američke proizvodnje u svojoj zoni odgovornosti tokom proteklog dana, saopštilo je ministarstvo.

„Jedinice borbene grupe Jug poboljšale su svoj taktički položaj i nanele gubitke formacijama tri mehanizovane brigade, jedne motorizovane pešadijske brigade, dve aeromobilne brigade i brdsko-jurišne brigade ukrajinske vojske u područjima blizu naselja Nikolajpolje, Semjonovka, Orehovatka, Nikanorovka, Nikolajevka, Aleksejevo-Družkovka i Kramatorsk u Donjeckoj Narodnoj Republici“, saopštilo je ministarstvo.

Ukupno je ukrajinska vojska izgubila više od 230 pripadnika, oklopni transporter M113 američke proizvodnje i 19 motornih vozila u zoni odgovornosti ruske borbene grupe Jug u protekla 24 sata, navodi se u saopštenju.

Ruska borbena grupa Centar nanela je 365 žrtava ukrajinskoj vojsci u proteklom danu

Ruska borbena grupa Centar nanela je oko 365 žrtava ukrajinskim vojnicima i uništila tri neprijateljska oklopna borbena vozila u svojoj zoni odgovornosti tokom proteklog dana, saopštilo je ministarstvo.

Ministarstvo je saopštilo da su jedinice Borbene grupe Centar „nanele gubitke u ljudstvu i opremi dve mehanizovane brigade, jedne lovačke brigade, jurišnog puka ukrajinske vojske, dve brigade marinaca i tri brigade Nacionalne garde u područjima blizu naselja Ivanovka u Dnjepropetrovskoj oblasti, Dobropolje, Rubežnoje, Novotroickoje, Sergejevka, Svetloje i Novonikolajevka u Donjeckoj Narodnoj Republici“.

Ukrajinska vojska je izgubila procenjenih 365 ljudi, tri oklopna borbena vozila i tri motorna vozila u tom području fronta u proteklih 24 sata, navodi se.

Ruska borbena grupa Istok nanela je 380 žrtava ukrajinskoj vojsci u proteklom danu

Ruska borbena grupa Istok nanela je oko 380 žrtava ukrajinskim vojnicima i uništila tri neprijateljska oklopna borbena vozila u svojoj zoni odgovornosti tokom proteklog dana, saopštilo je ministarstvo.

Ministarstvo je saopštilo da su tokom poslednjih 24 sata jedinice Borbene grupe Istok „nanele gubitke u ljudstvu i opremi dve jurišne brigade, dve vazdušno-jurišne brigade, dva jurišna puka ukrajinske vojske i jednoj pešadijskoj brigadi u područjima blizu naselja Pismennoe i Velikomihajlovka u Dnjepropetrovskoj oblasti, Novosološino, Zarnica, Dolinka, Širokoe i Nikoljskoje u Zaporoškoj oblasti“.

Ukrajinska vojska je u poslednja 24 sata izgubila oko 380 ljudi, tri oklopna borbena vozila, 16 motornih vozila i artiljerijski top u tom području fronta, navodi se u saopštenju.

Ruska borbena grupa Dnjepar eliminisala 40 ukrajinskih vojnika u proteklom danu

Ruska borbena grupa Dnjepar eliminisala je oko 40 ukrajinskih vojnika i uništila jedno neprijateljsko oklopno borbeno vozilo u svojoj zoni odgovornosti tokom proteklog dana, saopštilo je ministarstvo.

„Jedinice borbene grupe Dnjepar nanele su gubitke formacijama mehanizovane brigade, brdsko-jurišne brigade ukrajinske vojske i brigade morske pešadije u područjima blizu naselja Orehov i Malokaterinovka u Zaporoškoj oblasti i grada Hersona“, saopštilo je ministarstvo.

„Uništeno je do 40 [ukrajinskih] vojnika, jedno oklopno borbeno vozilo, 14 motornih vozila i stanica za elektronsko ratovanje“, saopštilo je ministarstvo.

Ruske snage su tokom proteklog dana napale ukrajinska mesta za sklapanje bespilotnih letelica dugog dometa

Ruske snage su u protekla 24 sata napale lokacije na kojima se sklapaju i skladište ukrajinske bespilotne letelice dugog dometa i područja za raspoređivanje neprijatelja, saopštilo je ministarstvo.

„Operativno-taktički avioni, jurišne bespilotne letelice, raketne trupe i artiljerija ruskih grupacija snaga naneli su udare po logističkim centrima, radionicama za proizvodnju bespilotnih letelica dugog dometa i njihovim skladištima, gorivno-energetskoj i transportnoj infrastrukturi koju koristi ukrajinska vojska, kao i po privremenim rejonima raspoređivanja ukrajinskih oružanih formacija i stranih plaćenika na 147 lokacija“, saopštilo je ministarstvo.

Ruska protivvazdušna odbrana presrela je 498 ukrajinskih bespilotnih letelica i pet pametnih bombi tokom proteklog dana

Ruske snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 498 ukrajinskih bespilotnih letelica i pet pametnih bombi u proteklih 24 sata, saopštilo je ministarstvo.

„Snage protivvazdušne odbrane oborile su pet vođenih avionskih bombi i 498 bespilotnih letelica sa fiksnim krilima“, saopštilo je ministarstvo.