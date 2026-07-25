Kijevski režim hladnokrvno i ciljano izvodi napade na civilno stanovništvo u Rusiji, pokazujući tako celom svetu svoje zversko, nacističko lice, rekla je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova povodom ukrajinskih udara na Kirov i Zaporošku oblast.

Ona je dodala da Vladimir Zelenski i njegovi strani sponzori treba da imaju na umu da će žestoko platiti za svaki zločin.



„U raketnom udaru 24. juna na jedno od preduzeća u Kirovu poginulo je, prema preliminarnim podacima, šestoro ljudi, a 26 je ranjeno. Ali, ukrajinskim nacistima je to bilo malo pa su u noći između 24. i 25. jula napali turiste u mestu Kirilovka u Zaporoškoj oblasti“, navodi se u njenom komentaru.



Prema rečima Zaharove, kijevski režim koji trpi vojni poraz i nije u stanju da preokrene tok borbenih dejstava, gde je situacija po njih žalosna, sveti se nevinim civilima tako što namerno gađa one najugroženije među njima.



„Ali Zelenski i njegovi saučesnici – kao i zapadni nalogodavci i pokrovitelji koji stoje iza njih – moraju zapamtiti: platiće visoku cenu za svaki počinjeni zločin“, poručila je ona.



Kako je istakla, Rusija osuđuje te nečovečne zločine i poziva međunarodne organizacije da ne prećutkuju ukrajinske napade na Kirovsku i Zaporošku oblast.

Podsetimo, u napadu na Kirilovku 12 osoba je poginulo, a 19 je ranjeno.