Osim što pružaju uživanje i razonodu, ove aktivnosti imaju najizraženiji efekat kod ljudi koji ih redovno praktikuju.

Međutim, sve više istraživanja pokazuje da odlazak na pozorišne predstave, koncerte ili u muzeje može imati važnu ulogu u očuvanju zdravlja i usporavanju starenja.

Kulturni događaji kao prevencija starenja

Studija objavljena u časopisu Journal of Epidemiology and Community Health pokazala je da starije osobe koje redovno posećuju kulturne događaje imaju znatno mlađu fiziološku, odnosno biološku starost.

Osobe koje su odlazile u bioskop, muzeje, umetničke galerije, na koncerte, u pozorište ili operu imale su organizam koji funkcioniše kao kod mlađih ljudi.

Naučnici sa Instituta za nauku u Tokiju analizirali su podatke 1.899 odraslih osoba starijih od 50 godina.

Kako bi odredili fiziološku starost učesnika, analizirali su različite pokazatelje zdravlja, uključujući krvni pritisak, nivo holesterola, indeks telesne mase (BMI), snagu stiska šake, brzinu hoda i druge parametre.

Rezultati su pokazali da su osobe koje su posećivale kulturne događaje svakih nekoliko meseci imale prosečnu biološku starost od 66,9 godina. S druge strane, kod onih koji su u takvim aktivnostima učestvovali ređe, prosečna biološka starost iznosila je 69,9 godina.

Usporavanje starenja

Za razliku od hronološke starosti, koja predstavlja broj godina života, biološka starost zavisi od brojnih faktora, uključujući genetiku, kvalitet sna, nivo stresa, ishranu i izloženost uticajima iz okoline.

Istraživači smatraju da kulturne aktivnosti mogu da uspore starenje zato što podstiču druženje, jačaju društvene veze, doprinose zdravijim životnim navikama i pozitivno utiču na mentalno zdravlje.

Upravo socijalni kontakti i bliski odnosi smatraju se jednim od najvažnijih prediktora dugog i zdravog života.

Ipak, autori studije napominju da je moguće i da su fizički zdraviji ljudi jednostavno u većoj mogućnosti da posećuju kulturne događaje.

Bez obzira na to, i druga istraživanja potvrđuju da bavljenje kulturom i kreativnim aktivnostima u starijem životnom dobu može imati pozitivan uticaj na biološko starenje.

Važni su kreativni hobiji

Jedna studija sprovedena na oko 3.500 odraslih osoba u Velikoj Britaniji pokazala je da su ljudi koji su jednom nedeljno posećivali muzeje ili se bavili kreativnim hobijima poput pevanja, plesa, crtanja i slikanja pokazivali sporije znakove starenja.

Istraživanje je pokazalo da je mesečno učešće u ovim aktivnostima povezano sa 3% sporijim starenjem, dok je kod onih koji su učestvovali jednom nedeljno stopa starenja bila 4% sporija u poređenju sa osobama koje su se njima bavile manje od tri puta godišnje.

Naučnici su takođe primetili da kombinovanje različitih umetničkih i kulturnih aktivnosti donosi veće koristi nego stalno bavljenje samo jednim hobijem, piše Nypost.