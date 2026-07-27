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6 zabavnih aktivnosti brišu godine i usporavaju starenje: Ovo je i naučnike iznenadilo
Novo istraživanje otkrilo je da nekoliko zabavnih aktivnosti može da "vrati vreme unazad" kada je u pitanju način na koji naše telo stari.
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