Ako Tramp odobri napade, Mali bi postao osma zemlja u kojoj je naredio vojne udare od početka drugog mandata, piše Vašington post.

Među visokim američkim zvaničnicima nema saglasnosti o tome treba li krenuti u napad. Jedan od najglasnijih zagovornika vojne opcije je Sebastijan Gorka, viši direktor za borbu protiv terorizma u Savetu za nacionalnu sigurnost. Pentagon je odbio da komentariše slučaj.

JNIM širi napade

JNIM, odnosno Džama'at Nusrat al-Islam val-Muslimin, poslednjih godina je ojačao u Maliju i počeo je da širi napade prema obalnim zemljama zapadne Afrike. Grupa se smatra najnaoružanijom militantnom organizacijom u regionu i jednom od najmoćnijih takvih grupa u svetu.

Mali, zemlja s gotovo 25 miliona stanovnika, godinama je pogođen nasiljem islamističkih grupa, ali i represijom sopstvene vojne hunte i ruskih plaćenika koje je angažovala. Militanti su prošle godine pokrenuli blokadu goriva koja je paralizovala velik deo zemlje, a ovog proleća izveli su koordinisane napade širom zemlje.

Amerikanci krive i Ruse

Mali, Burkina Faso i Niger poslednjih su godina nakon vojnih udara prekinuli veliki deo veza sa Zapadom i okrenuli se Rusiji za bezbednosnu pomoć. Zvaničnik Trampove administracije za probleme u Maliju nije optužio samo lokalne vlasti, nego i ruske partnere, tvrdeći da se Moskva pokazala kao neučinkovit bezbednosni partner.



Moguće američko vojno uključivanje nosi i dodatni rizik jer su u regionu prisutne ruske snage. To bi moglo zahtevati dogovoreVašingtona i Moskve o izbegavanju međusobnih incidenata, slično mehanizmima koji su postojali u Siriji.

"Vojna opcija bi mogla da se obije o glavu"

Deo stručnjaka upozorava da bi novi američki napadi mogli dodatno da zakomplikuju situaciju. Vasim Nasr, stručnjak za Sahel, smatra da bi SAD bilo korisnije u pokušaju političkog rešavanja sukoba i pritisku na malijsku huntu da razgovara s JNIM-om i drugim protivnicima koje je vlast potisnula.

"Odabir vojnog rešenja još jednom neće rešiti stvari", rekao je Nasr. Podsetio je da su Francuzi u Sahelu pokušavali deset godina, a Rusi pet godina, ali da se stanje samo pogoršavalo.

Stručnjakinja za Sahel Korin Dufka upozorava i da bi američki napadi mogli dovesti do toga da JNIM počne ciljati SAD ili Amerikance u regionu, što zasad nije činio. Prema njenoj ocjeni, takav potez mogao bi se obiti o glavu.

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