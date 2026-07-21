Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski mogao bi u narednim danima da donese jednu od najvažnijih kadrovskih odluka od početka rata sa Rusijom.

Kako prenosi Bloomberg, pozivajući se na dva izvora upoznata sa razgovorima u vrhu vlasti, razmatra se smena aktuelnog vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine Oleksandra Sirskog.

Prema jednom izvoru, na njegovo mesto mogao bi da bude imenovan general-major Mihajlo Drapati, dok drugi tvrdi da konačna odluka još nije doneta i da se razmatra ukupno 11 kandidata.

Zelenski održao niz sastanaka sa vojnim vrhom

Ukrajinski predsednik potvrdio je da se sastao sa Mihajlom Drapatijem, ali nije komentarisao spekulacije o mogućoj smeni Sirskog.

Tokom prethodnih dana razgovarao je i sa više visokih vojnih zvaničnika, među kojima su Volodimir Horbatjuk, Oleh Apostol, Andrij Bilecki, Ihor Obolenski i Denis Prokopenko.

Prema navodima ukrajinskih medija, upravo se ova grupa smatra mogućim izborom za budućeg vrhovnog komandanta ukrajinske vojske.

Protesti posle smene ministra odbrane

Moguće promene u vojnom vrhu dolaze nakon što je Zelenski prošle sedmice smenio tadašnjeg ministra odbrane Mihajla Fedorova.

Ta odluka izazvala je proteste u više ukrajinskih gradova, a pojedini organizatori demonstracija zatražili su ne samo povratak Fedorova na funkciju već i smenu Oleksandra Sirskog.

Prema njihovim navodima, Zelenskom je dat rok do petka da odgovori na zahteve demonstranata.

Sukob oko reforme vojske

Ukrajinski mediji navode da su Fedorov i Sirski imali ozbiljna neslaganja oko načina na koji bi trebalo voditi rat i reformisati vojsku.

Fedorov je zagovarao ubrzanu modernizaciju, širu upotrebu dronova i tehnoloških rešenja, kao i promene usmerene na poboljšanje položaja vojnika.

Sa druge strane, Sirski je predstavljao tradicionalniji pristup komandovanju.

Nakon smene ministra odbrane, Fedorov je izjavio da je tražio Sirskogovu smenu, optužujući ga da koči reforme u vojsci.

Sirski je potom objavio javno izvinjenje bivšem ministru, navodeći da nije želeo sukob niti blokirao promene.

– Ako sam vas bilo čim uvredio, žao mi je. Ukrajina je veća od bilo koga od nas – poručio je Sirski.

Ko je Mihajlo Drapati?

General-major Mihajlo Drapati jedan je od najpoznatijih ukrajinskih komandanata.

Vojnu karijeru započeo je kao tenkovski oficir, a pažnju javnosti privukao je još 2014. godine tokom borbi za Mariupolj.

Tokom ruske invazije 2022. godine učestvovao je u odbrani pravca prema Krivom Rogu, kasnije i u operacijama oslobađanja Hersona, dok je 2024. godine rukovodio odbranom Harkovske oblasti.

Njegovi saradnici ističu da je poznat po tome što traži mišljenje svojih podređenih i insistira na odgovornosti komandnog kadra.

Podneo ostavku zbog pogibije vojnika

Drapati je u junu 2025. podneo ostavku na mesto komandanta Kopnenih snaga nakon ruskog raketnog napada na poligon za obuku u kojem je poginulo 12 ukrajinskih vojnika.

Tada je saopštio da oseća ličnu odgovornost za tragediju.

– Vojska u kojoj komandanti odgovaraju za živote svojih ljudi je živa vojska. Ona u kojoj niko nije odgovoran za gubitke polako umire iznutra – naveo je Drapati u obrazloženju ostavke.

Iako još nije poznato da li će upravo on naslediti Sirskog, njegovo ime se u ukrajinskoj javnosti sve češće pominje kao jedno od najozbiljnijih rešenja za mesto prvog čoveka Oružanih snaga Ukrajine.

Izvor: Bloomberg, Kyiv Post, Kyiv Independent