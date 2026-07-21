Ruski napad pogodio je danas stambenu zgradu u Odesi, a prema informacijama lokalnih ukrajinskih vlasti, povređene su tri osobe.

Zamenik načelnika Gradske vojne administracije Odese Sergej Krasilenko saopštio je putem Telegrama da je pogođena jedna od centralnih gradskih ulica.

- Neprijatelj je gađao jednu od centralnih ulica grada. Tri osobe su povređene - naveo je Krasilenko.

Dvoje povređenih prevezeno u bolnicu

Prema podacima lokalnih vlasti, dvoje povređenih zadržano je na bolničkom lečenju.

Među njima je sedamnaestogodišnji mladić koji je zadobio gelerske povrede leđa, kao i dvadesettrogodišnja žena koja je povredila nogu usled eksplozije.

Treća povređena osoba medicinski je zbrinuta na mestu napada i nije prevezena u bolnicu.

Nadležne službe trenutno uklanjaju posledice granatiranja, dok je stambena zgrada pretrpela značajna oštećenja.

Odesa ponovo na meti napada

Napad je usledio samo dan nakon prethodnog udara na Odesu.

Podsetimo, u ruskom napadu izvedenom 20. jula poginule su tri osobe, dok je broj povređenih naknadno porastao na osam.

U napadu na Kijev uništena štamparija i izgorelo 250.000 udžbenika

U međuvremenu, posledice ruskih raketnih udara zabeležene su i u Kijevu.

Kako prenosi Ukrinform, tokom noći između 18. i 19. jula balističkim raketama pogođena je štamparija kompanije Konvi Group, pri čemu je uništeno gotovo 250.000 školskih udžbenika.

Komercijalna direktorka kompanije Viktorija Gajdaj navela je da je reč o jednoj od najvećih štamparija u Ukrajini specijalizovanoj za štampanje školskih udžbenika.

Prema njenim rečima, iako u napadu nije bilo povređenih zaposlenih, materijalna šteta je ogromna.

Kako je objasnila, proizvodni pogoni ostali su bez krovova, mašine za štampu i povezivanje knjiga su uništene ili poplavljene, dok su kancelarijske prostorije potpuno izgorele.

Izvor: Ukrinform