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Ukrajinske vlasti saopštile su da su ruske snage vođenim avio-bombama pogodile Zaporožje i Pavlograd, gde je, prema lokalnim zvaničnicima, poginulo više osoba, a više od deset je povređeno.

U Odesi su nastavljeni napadi, dok su ukrajinske vlasti navele da je broj poginulih u raketnom napadu na teretni brod u Crnom moru porastao na deset.

S druge strane, ruske vlasti tvrde da je Ukrajina izvela jedan od najvećih napada dronovima na Moskovsku oblast od početka rata. Prema navodima Moskve, više od 400 bespilotnih letelica bilo je usmereno ka prestonici, a u napadima su povređene osobe u Domodedovu i drugim mestima, dok su prijavljeni požari na skladištima i naftnoj infrastrukturi.

U Belgorodskoj oblasti, prema ruskim vlastima, petoro ljudi je poginulo kada je dron pogodio putnički autobus u Šebekinu.

U diplomatskoj sferi, Kremlj je pozdravio mogućnost susreta šefova diplomatija Rusije i SAD, Sergeja Lavrova i Marka Rubija, dok je Evropska unija najavila nastavak vojne i finansijske podrške Ukrajini.

Istovremeno, Generalštab Ukrajine demantovao je medijske navode o ostavci glavnokomandujućeg Aleksandra Sirskog.

Uživo

Oružane snage Ukrajine pogodile borbeni avion MiG-29 (VIDEO)

Oružane snage Ukrajine pogodile su borbeni avion MiG-29 i protivvazdušni raketno-topovski sistem "Pancir-S1" na aerodromu "Halino" u Kurskoj oblasti, saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine na Fejsbuku i objavio snimak incidenta.

"15. zasebna brigada artiljerijskog izviđanja 'Crna šuma' uspešno je izvela operaciju na aerodromu 'Halino' u Kurskoj oblasti. Uništeni su borbeni avion MiG-29 i protivvazdušni raketno-topovski sistem 'Pancir-S1'", navodi se u saopštenju.

Litvanija: NATO spreman da pojača vojne kapacitete ako dođe do ruskih provokacija

Zemlje NATO-a bi rasporedile dodatne vojne kapacitete u Litvaniju ukoliko bi ruske provokacije u regionu dovele do kritičnog narušavanja bezbednosne situacije, izjavio je Dejvidas Matulionis, savetnik za nacionalnu bezbednost litvanskog predsednika Gitanasa Nausede.

"NATO ozbiljno shvata naša upozorenja o povećanom riziku od ruskih provokacija u baltičkom regionu i drugim delovima Evrope u narednim mesecima. Ne sumnjam da bi u slučaju potrebe bile angažovane dodatne snage i kapaciteti protivvazdušne odbrane", rekao je Matulionis, prenosi litvanski javni servis LRT.

Matulionis je ocenio da bi provokacije mogle imati različite oblike, od takozvanih operacija pod lažnom zastavom, osmišljenih da se krivica prebaci na Ukrajinu, do sabotaža sličnih onima kakve su zabeležene širom Evrope poslednjih godina.

Upozorio je da se pretnja ne odnosi samo na baltičke države, već i na druge zemlje koje pružaju snažnu podršku Ukrajini, ali odbacio je mogućnost da se Rusija priprema za invaziju na neku od članica NATO-a.

"Nema informacija o gomilanju trupa na našoj granici, tako da je pitanje vojne invazije isključeno. Verovatnoća za to je praktično nula", rekao je Matulionis.

Dodao je da se ruski napadi mogu sprečiti i istakao da litvanske vlasti preduzimaju sve neophodne korake "kako bi osigurale da takve akcije ne budu sprovedene na teritoriji Litvanije".

(Tanjug)

Uništena ukrajinska logistika

Pripadnici ruske grupe "Jug" uništili su tri kopnena robotizovana kompleksa, dva transportna vozila i dva skladišta ukrajinskih snaga na aleksejevo-družkovskom pravcu u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Kako se navodi, sredstva vazdušnog izviđanja otkrila su tri kopnena robotizovana kompleksa namenjena dopremanju municije i namirnica na prednje položaje ukrajinskih snaga. Koordinate ciljeva prosleđene su posadama udarnih dronova, koje su ih, prema saopštenju, preciznim udarima uništile.

Pored toga, izviđački dronovi otkrili su dva transportna vozila koja su služila za rotaciju ljudstva i dopremanje municije na liniju fronta. I njih su, kako tvrdi rusko Ministarstvo odbrane, uništili dronovi.

U Ministarstvu su naveli i da su pripadnici 17. artiljerijske brigade Južne grupe snaga tokom izviđanja otkrili skladište materijalnih sredstava ukrajinske vojske. Koordinate su prosleđene posadi artiljerijskog oruđa kalibra 152 milimetra 2A65, koja je jednim preciznim pogotkom zapalila i uništila skladište.

Takođe je otkriveno i poljsko skladište municije, čije su koordinate prosleđene posadama dronova. Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, direktnim pogotkom uništeno je skladište zajedno sa municijom koja se u njemu nalazila.

Rusko Ministarstvo odbrane ističe da jedinice grupe "Jug" nastavljaju dejstva u pozadini ukrajinskih snaga, blokirajući puteve snabdevanja i uništavajući tehniku i skladišta, čime, kako navode, nastoje da oslabe mogućnosti protivnika za organizovanje odbrane.

Likvidiran ukrajinski agent

Agent ukrajinskih specijalnih službi otvorio je vatru iz automatske puške „kalašnjikov“ prilikom pokušaja hapšenja kod tajnog skladišta u Tjumenju, nakon čega je likvidiran uzvratnom vatrom, saopštio je Centar za odnose s javnošću Federalne službe bezbednosti (FSB) Rusije.

Prema navodima FSB-a, u Tjumenju je, u saradnji sa Istražnim komitetom, sprečena protivpravna aktivnost državljanina Rusije koji je, kako se tvrdi, pripremao diverzantsko-teroristički napad na jedno od ključnih preduzeća u Uralskom federalnom okrugu.



„Prilikom hapšenja zatečen je na licu mesta i otvorio je vatru iz automatskog oružja na pripadnike specijalnih jedinica FSB-a. Usled uzvratne vatre je neutralisan. Među pripadnicima policije i civilnim stanovništvom nije bilo povređenih. Operativno-istražna grupa koja je stigla na lice mesta pronašla je i zaplenila automatsku pušku 'kalašnjikov', municiju i komponente za izradu improvizovane eksplozivne naprave“, navodi se u saopštenju.

Ukrajinska vojska pravi zaobilaznicu oko Harkova

Ukrajinske snage počele su da grade utvrđenja u području obilaznice oko Harkova, saopštili su Sputnjiku izvori iz ruskih bezbednosnih struktura.

„Za pripremu odbrane regionalnog centra u okviru 23. inženjerijsko-pozicionog puka Oružanih snaga Ukrajine formiran je poseban bataljon, čiji su pripadnici započeli izgradnju utvrđenja“, rekao je sagovornik agencije.

Prema njegovim rečima, ukrajinska komanda polazi od pretpostavke da bi ruske snage u srednjoročnom periodu mogle da stignu do administrativnih granica Harkova.

Na harkovskom i sumskom pravcu dejstvuje ruska grupacija „Sever“. Prema podacima Ministarstva odbrane Rusije, tokom protekla 24 časa likvidirano je više od 145 pripadnika ukrajinskih snaga, uništeno jedno borbeno oklopno vozilo, 15 automobila i tri artiljerijska oruđa.

Ruska vojska nastavlja da sprovodi zadatak koji je postavio predsednik Rusije o formiranju bezbednosne tampon-zone radi zaštite pograničnih regiona.

Eksplozije širom Ukrajine

U Harkovu su odjeknule eksplozije, javljaju mediji.

Tokom noći čule su se detonacije i u Sumiju i u Odesi.

Rusko Ministarstvo odbrane ranije je saopštilo da ruske snage prilikom izvođenja udara koriste visokoprecizno oružje i bespilotne letelice koje mogu da savladaju protivničke sisteme protivvazdušne i protivraketne odbrane.

Kinezi povređeni u napadu na Moskvu

Tri kineska državljanina povređena su tokom napada dronom na Moskvu za koji Rusija okrivljuje Ukrajinu, preneo je danas Rojters, pozivajući se na kineske državne medije.

Kineska ambasada u Rusiji saopštila je da se dve povređene osobe nalaze na lečenju u lokalnoj bolnici i da su stabilno, bez povreda opasnih po život, preneo je Rojters. Treća osoba zatražila je da bude otpuštena kako bi nastavila lečenje u Kini.

Kineska ambasada je navela da je odmah aktivirala mehanizam za hitne intervencije i zatražila od ruskih vlasti da preduzmu sve neophodne mere radi lečenja povređenih, kao i zaštite bezbednosti i imovine kineskih državljana.

Prema navodima kineskih medija, troje kineskih državljana nalazi se među ukupno 10 osoba povređenih u napadu koji je izveden u nedelju uveče i ponedeljak ujutru.