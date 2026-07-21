Ukrajinski veteran Vasil Krupič, koji je učestvovao u borbama u Donbasu, tvrdi da je prošlog decembra teško povređen dok je učestvovao u akciji pronalaženja muškaraca koji izbegavaju vojnu mobilizaciju.

Prema njegovim rečima, dvojica muškaraca odbila su da pokažu dokumenta i pokušala da pobegnu. Kada je patrola pokušala da ih zaustavi, jedan od njih ga je napao metalnom šipkom.

– Slomio mi je rebro. Ležao sam i nisam mogao da dišem. Za šta smo se borili ako vojnici danas mogu da budu pretučeni? – ispričao je Krupič.

Nakon napada proveo je šest nedelja na bolničkom lečenju.

Više od 600 napada na službenike za mobilizaciju

Prema podacima ukrajinske Nacionalne policije, do sada je registrovano više od 600 napada na zaposlene u centrima za mobilizaciju.

Ukrajinska vojna pravobraniteljka upozorila je da su takvi incidenti postali ozbiljan problem u trenutku kada zemlja pokušava da obezbedi dovoljan broj vojnika za nastavak odbrane.

Jedan od najtežih slučajeva dogodio se u aprilu, kada je nekoliko službenika napadnuto nožem, a jedan je tom prilikom izgubio život.

Ovog meseca u Lavovu oko 200 demonstranata okružilo je pripadnike mobilizacione službe koji su pokušavali da privedu muškarca osumnjičenog za izbegavanje vojne obaveze. Tokom protesta oštećeno je i službeno vozilo.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski osudio je nasilje nad pripadnicima vojske i poručio da se takvi napadi ne mogu tolerisati.

"Busifikacija" postala simbol prinudne mobilizacije

Kako broj dobrovoljaca opada, ukrajinske vlasti sve češće primenjuju strože metode mobilizacije, koje su u javnosti dobile naziv "busifikacija".

Taj izraz odnosi se na situacije u kojima mobilne patrole zaustavljaju muškarce na ulici, proveravaju njihova dokumenta i upućuju ih u dalju proceduru vojne obaveze.

Vojni analitičar Ivan Stupak smatra da je takva praksa posledica velikih gubitaka na frontu.

– Počeli smo da osećamo ozbiljan nedostatak ljudstva na ratištu. Komanda je morala da pronađe način da popuni redove i zbog toga je počela intenzivnija mobilizacija – rekao je Stupak.

Hiljade pritužbi na rad mobilizacionih centara

S druge strane, ukrajinski poverenik za ljudska prava saopštio je da je prošle godine primio više od 6.000 pritužbi građana na postupanje službenika centara za mobilizaciju.

Među prijavama nalaze se optužbe za prekoračenje ovlašćenja, nasilje, nezakonita privođenja i neprimereno postupanje.

Jedan od građana koji tvrdi da je bio žrtva takvog postupanja jeste univerzitetski profesor Kiril Ogdanski iz Dnjepra.

On navodi da je, iako je bio oslobođen vojne obaveze, zaustavljen od strane muškaraca u civilu koji su želeli da provere njegov status.

– Jedan mi je izbio telefon iz ruke, dvojica su me ugurala u autobus, a zatim su počeli da me udaraju po glavi i nosu – ispričao je Ogdanski.

Posle incidenta proveo je dve nedelje u bolnici.

Dodao je da je svestan da ovakve priče mogu biti predmet propagande, ali smatra da se problemi ne mogu rešiti ukoliko se o njima ćuti.

"Svi se boje smrti"

Uprkos svemu što je doživeo, veteran Vasil Krupič smatra da je odbrana zemlje i dalje neophodna.

Istovremeno priznaje da razume strah građana od odlaska na front.

– Svi se boje smrti – rekao je kratko.

Kao jedno od mogućih rešenja naveo je povećanje plata vojnicima, ali priznaje da se Ukrajina i dalje suočava sa ozbiljnim nedostatkom novih regruta.

Izvor: BBC