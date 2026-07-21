Međunarodni monetarni fond (MMF) odobrio je novu tranšu finansijske pomoći Ukrajini u okviru važećeg kreditnog programa, prenose RIA Novosti.

Kako je saopšteno, Izvršni odbor MMF-a završio je prvu reviziju ispunjavanja uslova 48-mesečnog programa proširenog finansiranja, čime je omogućena trenutna isplata naredne tranše u iznosu od 690 miliona američkih dolara.

Ukrajina se već godinama suočava sa velikim budžetskim deficitom, koji planira da pokrije uglavnom sredstvima međunarodnih partnera. Budžet za ovu godinu usvojen je sa deficitom od 1,9 biliona grivni, odnosno oko 45 milijardi dolara.

Kijev nastavlja da popunjava budžetske manjkove uz pomoć finansijske podrške iz inostranstva, dok se istovremeno na Zapadu sve češće vode dugotrajne rasprave o odobravanju novih paketa pomoći.

Pored toga, zapadni partneri u poslednje vreme sve češće upozoravaju ukrajinske vlasti da će morati intenzivnije da rade na pronalaženju sopstvenih izvora finansiranja i smanjenju zavisnosti od međunarodne pomoći.

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