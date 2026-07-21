Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev izjavio je danas da su se bivši visoki nemački i ruski zvaničnici sredinom jula tajno sastali u Bakuu kako bi razgovarali o mogućnostima za okončanje rata u Ukrajini, dok je nemački kancelar Fridrih Merc poručio da vlada Nemačke nije bila uključena u taj sastanak.

Alijev je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom u Berlinu rekao da je teritorija Azerbejdžana iskorišćena za taj sastanak bez znanja vlasti te zemlje.

"Naša teritorija je iskorišćena za takav sastanak bez našeg znanja. Ne mogu da komentarišem detalje, jer nismo prisustvovali sastanku. Međutim, na osnovu podataka o letovima mogu da potvrdim da je u Bakuu održan tajni sastanak", rekao je Alijev, javlja Blumberg.

Alijev je ocenio da svaki pokušaj koji bi mogao da doprinese okončanju rata između Rusije i Ukrajine trebalo da se pozdravi.

"Ako je cilj tog sastanka bio da doprinese okončanju rata između Rusije i Ukrajine, to možemo samo da pozdravimo", rekao je Alijev i dodao da je sastanak održan od 12. do 14. jula.

Odgovarajući na pitanje novinara, Merc je rekao da nemačka vlada nije bila upoznata sa tim sastankom.

"Nisam upoznat sa bilo kakvim takvim sastankom", poručio je nemački kancelar.

Prema pisanju medija, nezvaničnu nemačku delegaciju činili su nekadašnji šef kabineta bivše kancelarke Angele Merkel, Ronald Pofala, kao i bivši predsednik vlade savezne pokrajine Brandenburg Matijas Placek, koji su se u Bakuu sastali sa više saradnika predsednika Rusije Vladimira Putina.

Kako se navodi, u ruskoj delegaciji bili su predsednik Saveta predsednika Rusije za razvoj civilnog društva i ljudska prava Valerij Fadejev i Viktor Zubkov, nekadašnji zamenik predsednika ruske vlade, koji sada predsedava Upravnim odborom državne energetske kompanije Gasprom.

Predsednik Azerbejdžana danas je u zvaničnoj poseti Nemačkoj, a prema pisanju Dojče velea, tema razgovora prvenstveno je bila energetika, dok je Merc naveo da Nemačka planira intenzivniju saradnju s Bakuom u oblastima snabdevanja sirovom naftom i prirodnim gasom.