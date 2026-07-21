"Radi pripreme odbrane oblasnog centra, u okviru 23. inženjerijsko-položajnog puka Oružanih snaga Ukrajine formiran je poseban bataljon, čiji su vojnici započeli izgradnju objekata", istakli su.

On je dodao da ukrajinska komanda pretpostavlja da će ruske snage u srednjoročnom periodu izaći na administrativne granice Harkova.

Na ovom, kao i na sumskom pravcu, deluju jedinice grupe "Sever".

Prema podacima ruskog Ministarstva odbrane, tokom protekla 24 časa likvidirano je više od 145 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, jedno borbeno oklopno vozilo, 15 automobila i tri artiljerijska oruđa.

Ruska vojska na taj način nastavlja da sprovodi nalog predsednika Rusije o uspostavljanju tampon-zone radi zaštite pograničnih regiona.