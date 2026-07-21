Prema navodima jednog od izvora, Sirski bi mogao da bude smenjen u narednim danima, a Zelenski već razmatra njegovu zamenu, pri čemu se Drapatij smatra najozbiljnijim kandidatom za novog vrhovnog komandanta.

Drugi izvor tvrdi da Zelenski bira između liste od 11 potencijalnih kandidata, ali da konačna odluka o nasledniku još nije doneta.

Osoba upoznata sa situacijom ranije je rekla za Kijev Independent da se odluka o smeni Sirskog očekuje uskoro, moguće već u narednim danima.

Talas protesta nakon smene Fedorova

Višednevni protesti izbili su u gradovima širom Ukrajine 15. jula nakon što je bivši ministar odbrane Mihailo Fedorov smenjen tokom rekonstrukcije vlade.

Demonstranti zahtevaju da se Fedorov vrati na funkciju ministra odbrane, a da umesto njega bude smenjen Sirski, usred izveštaja o tenzijama između njih dvojice.

Mnogi učesnici protesta, među kojima su i vojnici i veterani, takođe pozivaju Zelenskog da Sirskog zameni Mihailom Drapatijem.

Glavni organizator protesta, veteran Dmitro Kozjatinski, izjavio je za Kijev independent da pokret trenutno nastupa sa dva jasna i nepokolebljiva zahteva:

- Hitno vraćanje Fedorova na funkciju ministra odbrane.

- Smena Oleksandra Sirskog sa mesta vrhovnog komandanta.

Nakon okupljanja u ponedeljak, organizatori su odlučili da privremeno suspenduju proteste na tri dana kako bi dali prostor predsedniku da reaguje.

"Zapravo smo postavili rok do petka za ispunjenje naših zahteva", objasnio je Kozjatinski. "Današnji događaj nije protest - to je akcija usmerena na naše zahteve. Zatim će biti trodnevna pauza do petka. I ako naš zahtev bude ispunjen do petka, prestaćemo."

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