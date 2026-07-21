Tokom kuvanja često se dešava da skinemo poklopac sa šerpe kako bismo promešali jelo, proverili da li je testenina gotova ili dodali još neki sastojak. Tada se na radnoj površini gotovo uvek pojave kapljice vode koje cure sa poklopca.

Međutim, postoji jednostavan trik koji može pomoći da kuhinja ostane čistija, a potrebno je samo da poklopac odložite na drugačiji način.

Zašto voda curi sa poklopca?

Dok se jelo kuva, vodena para se podiže i dolazi u kontakt sa hladnijim poklopcem. Tada nastaje kondenzacija, pa se para pretvara u kapljice vode koje se, dok je poklopac na šerpi, vraćaju nazad u posudu.

Problem nastaje kada poklopac skinemo i spustimo ga na radnu površinu u uobičajenom položaju. Tada voda počinje da curi sa ivica i završava na šporetu, radnoj ploči ili čak na podu.

Trik koji sprečava kapanje

Umesto da poklopac spustite kao i obično, okrenite ga naopako – tako da ispupčena strana bude okrenuta nadole, a udubljena nagore.

Na taj način udubljeni deo poklopca zadržava kondenzovanu vodu, pa ona ne curi po kuhinji. Poklopac praktično postaje mala posuda u kojoj se zadržavaju kapljice dok ga ponovo ne vratite na šerpu.

Kada je ovaj trik najkorisniji?

Najviše koristi ima tokom pripreme jela kod kojih često podižete poklopac, kao što su:

pirinač,

testenina,

kuvano povrće,

dinstani sosovi,

jela koja se pripremaju u jednoj šerpi.

Posebno je praktičan kada istovremeno kuvate više jela, jer smanjuje količinu vode koja završava na radnoj površini i olakšava održavanje kuhinje urednom.

Obratite pažnju na vruće površine

Iako je trik vrlo jednostavan, važno je voditi računa da poklopac neposredno nakon skidanja može biti veoma vruć.

Ako ga spuštate na drvenu, laminatnu ili drugu osetljivu radnu površinu, preporučuje se da ispod njega stavite podmetač, tanjir ili dasku kako biste sprečili oštećenja izazvana toplotom i vlagom.

Takođe, budite oprezni prilikom rukovanja poklopcem, jer metalni delovi i para mogu dugo zadržavati visoku temperaturu.

Iako nije reč o revolucionarnom kuhinjskom triku, ova jednostavna navika može pomoći da tokom kuvanja bude manje kapanja, manje nereda i manje čišćenja nakon pripreme obroka.