"Tokom svih ovih dana zajedno sa stručnjacima procenjujemo rizike i moguće pretnje. Najvažnije je da nema opasnosti po život i zdravlje stanovnika nizvodno", navedeno je u saopštenju.

Uprkos ispuštanju vode koje je usledilo nakon oštećenja, nivo reke Severski Donjec opada i nema plavljenja naseljenih mesta. Stručnjaci rade na stabilizaciji situacije u saradnji sa vlasnikom objekta, Federalnom državnom budžetskom ustanovom za upravljanje vodnim resursima „Centrregionvodhoz“.

U operativnom štabu ističu da će potpuna obnova biti moguća tek nakon sveobuhvatne sanacije, koju otežavaju, kako navode, neprekidni napadi. Dodaju da vlasti drže situaciju pod kontrolom kako bi sprečile bilo kakvu opasnost po stanovništvo.

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