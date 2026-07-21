"Ovo nije pusti san. Ovo su zaista realni planovi koji se kuju u zemljama EU, uključujući i NATO", rekao je Peskov na konferenciji za novinare, komentarišući izjave Evropskog parlamenta o pripremama za moguće raspoređivanje evropskog kontingenta u Ukrajinu, prenela je RIA Novosti.

Peskov je rekao da Rusija takav scenario smatra apsolutno neprihvatljivim.

"Više puta je saopšteno, uključujući i na najvišem nivou, da postoje konkretni planovi za raspoređivanje stranih, odnosno NATO kontingenata na teritoriji Ukrajine. Ti planovi se predstavljaju kao deo budućih bezbednosnih garancija za Kijev, ali je to za nas apsolutno neprihvatljivo", rekao je Peskov.

On je dodao da Rusija "specijalnu vojnu operaciju" sprovodi upravo kako bi sprečila prisustvo NATO trupa na ukrajinskoj teritoriji.

"Sprovodi se specijalna vojna operacija kako bi se osiguralo da nijedna NATO trupa ne bude prisutna na ukrajinskoj teritoriji", rekao je on, komentarišući izjave Evropskog parlamenta da bi vežbe Koalicije voljnih u Poljskoj mogle da budu priprema za raspoređivanje kontingenta evropskih trupa u Ukrajinu.

Komentarišući nedavne vežbe ruske mornarice sa bojevom municijom, Peskov je rekao da se sve aktivnosti ruskih ratnih brodova sprovode u skladu sa međunarodnim pomorskim pravom i da nema osnova za osporavanje tih operacija.

"Pogledajte, sve vežbe, sve akcije naših ratnih brodova sprovode se u strogom skladu sa međunarodnim pravom, pravom mora, tako da nema potrebe da se ovde čitaju bilo kakve naznake", rekao je on novinarima.

Na pitanje o odnosima sa Velikom Britanijom nakon stupanja Endija Bernama na dužnost premijera, Peskov je rekao da Kremlj ne očekuje poboljšanje bilateralnih odnosa i da trenutno nisu planirani kontakti između predsednika Vladimira Putina i novog britanskog premijera.

Takođe je rekao da Kremlj nema informacije o mogućoj poseti direktora FBI-ja Keša Patela Rusiji, povodom medijskih navoda da bi šef američke federalne policije mogao da doputuje u Moskvu tokom jeseni.

"Ne, nemam nikakve informacije o ovome. Apsolutno nikakve informacije. Znate da se takve posete obično odvijaju prilično diskretno", rekao je Peskov.