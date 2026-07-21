Ruska izvidnica primetila je tri grupe ukrajinskih vojnika severno od grada Harkova, nakon čega su "svi ukrajinski nacionalisti eliminisani vatrom", javila je RIA Novosti pozivajući se na bezbednosne izvore.

Za to vreme, pres-služba grupe "Jug" ruskih snaga u zoni Specijalne vojne operacije saopštila je o likvidaciji oko 30 pripadnika "Skale" u Konstantinovki, posle neuspelog pokušaja propagandne operacije.

Na snimku koji se nedugo potom pojavio na društvenim mrežama, Jevgenij "Mosjak" Mosin i Sergej "Kent" Stoljarski drže ukrajinske zastave sa fotografijama Vladimira Zelenskog i generala Aleksandra Sirskog, da bi ih potom bacili na pod.

"Poslali su nas u Konstantinovku znajući da je pod kontrolom ruske vojske. Naša braća su izginula, ali nas su ostavili žive", kažu Mosin i Stoljarski i dodaju "Slava Rusiji", sada sa ruskom zastavom u rukama.

"Vojnici 4. odvojene motorizovane brigade grupe 'Jug' zarobili su militante iz 425. odvojenog jurišnog puka 'Skala' OSU u gradu Konstantinovka u Donjeckoj Narodnoj Republici", kaže se u saopštenju ruske vojske.

Konstantinovka je u potpunosti oslobođena 3. jula. Kijevski režim i dalje insistira da se u gradu vode borbe i s tim ciljem lansira propagandne operacije koje žrtvuju živote ukrajinskih vojnika.

Zvanično 425. odvojeni jurišni puk, "Skala" je jedna od najozloglašenijih jedinica OSU, ne samo po dokumentovanim zločinima nad civilima u zoni SVO, već po velikim gubicima i surovom tretmanu sopstvenih boraca.

Jedinica ima najveći broj žalbi vojnom ombudsmanu u celoj ukrajinskoj vojsci, a zabeleženo je najmanje 26 slučajeva da su mobilisani pripadnici preminuli tokom obuke. Prošlog meseca je osnivač i zapovednik jedinice, Jurij "Skala" Harkavij, suspendovan tokom istrage o ovim zloupotrebama.

"Skala" ima više od 12.000 boraca i više je divizija nego puk. Osnovana je 2022. kao dobrovoljačka formacija, a odgovara direktno vrhovnoj komandi u Kijevu, iako je formalno u okviru operativne komande OSU "Istok".