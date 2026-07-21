Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da su američke snage, prema njegovim tvrdnjama, gotovo potpuno uništile vojne kapacitete Irana.

Govoreći u Beloj kući tokom sastanka sa predsednikom Libana Džozefom Aunom, Tramp je rekao da je Teheran ostao bez većine svoje vojne infrastrukture.

"Nemaju više gotovo ništa"

Američki predsednik izjavio je da su uništeni iranska mornarica, ratno vazduhoplovstvo, radarski sistemi i protivvazdušna odbrana.

Takođe je tvrdio da je uništeno između 98 i 99 odsto iranskih raketa i bespilotnih letelica.

– Uništili smo iransku mornaricu, ratno vazduhoplovstvo, radare i protivvazdušnu odbranu. Nemaju ništa. Uništili smo 98 odsto, neki kažu i 99 odsto njihovih raketa i dronova. Možda im je nešto ostalo, ali veoma malo – rekao je Tramp.

Rasprava sa novinarom

Tokom obraćanja došlo je i do verbalnog sukoba između Trampa i jednog novinara.

Na pitanje da nema pokazatelja da je Iran spreman da prekine rat, Tramp je odgovorio pitanjem:

– Kako vi to znate? Kako znate nešto što ja ne znam?

On je zatim ponovio svoju tvrdnju da Iran želi da postigne sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama.

– Iran preklinje da postigne dogovor – rekao je Tramp.

Borbe se nastavljaju

Iako američki predsednik tvrdi da Vašington ostvaruje vojnu nadmoć, sukobi na Bliskom istoku se nastavljaju.

Prema dostupnim informacijama, Iran je prethodnih dana izveo nove raketne i napade bespilotnim letelicama na američke vojne objekte u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu.

Istovremeno, američke snage nastavile su vazdušne udare na iranske vojne ciljeve.

Pregovori još nisu ugašeni

Uprkos nastavku borbi, diplomatski kontakti između dve strane nisu potpuno prekinuti.

Iran je saopštio da je preko međunarodnih posrednika dobio nove predloge za nastavak pregovora sa Vašingtonom, dok Pakistan pokušava da posreduje u obnovi dijaloga.

Tramp je ponovio da SAD neće odustati od svog stava da Iran ne sme da poseduje nuklearno oružje.

– Iran nikada neće imati nuklearno oružje – poručio je američki predsednik.

U međuvremenu, nastavak sukoba dodatno je povećao tenzije na svetskom tržištu energenata, dok se plovidba kroz Ormuski moreuz odvija uz pojačane mere bezbednosti.

Izvor: Bela kuća