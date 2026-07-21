Pred američkim istražiocima u Derventi danas je nastavljeno saslušanje bivših srpskih logoraša koji su preživeli torturu u logoru Rabić tokom 1992. godine.

Svedočenja su počela prethodnog dana, kada su iskaze dala trojica bivših zatočenika, a planirano je da do četvrtka ukupno osam svedoka iznese svoja saznanja.

Svedočenja o događajima iz 1992. godine

Prema navodima Udruženja logoraša Derventa, logor Rabić bio je jedno od mesta na kojima su tokom rata bili zatvarani srpski civili.

Kako se navodi, kroz logore na području Dervente prošlo je više stotina srpskih civila, dok je u logoru Rabić bilo zatočeno oko 120 ljudi.

Pred američkim istražiocima do sada su svedočili doktor Željko Stajičić, predsednik Udruženja logoraša Derventa Drago Knežević i Borislav Miodanić.

Za naredne dane najavljeno je saslušanje još nekoliko svedoka, među kojima su Nedeljko Blagojević, Predrag Nikolić i predsednik Organizacije za traženje poginulih boraca i nestalih civila iz Broda Marko Grabovac.

"Postoji nada da će pravda biti zadovoljena"

Advokat Miroslav Ristić ocenio je da dolazak američkih istražilaca predstavlja pozitivan signal za procesuiranje ratnih zločina nad Srbima.

Kako je rekao, srpske žrtve su, prema njegovoj oceni, godinama bile nedovoljno zastupljene u sudskim postupcima.

Predsednik Udruženja logoraša Derventa Drago Knežević izjavio je da su američki istražioci zamolili svedoke da zbog interesa istrage ne iznose u javnost identitete osoba koje su predmet istrage.

On je naveo da je istražiocima predao i dokumentaciju koja se odnosi na ratne zločine nad srpskim civilima na području Dervente.

Najavljena dodatna dokumentacija

Predsednik Organizacije za traženje poginulih boraca i nestalih civila iz Broda Marko Grabovac najavio je da će američkim istražiocima dostaviti dokumentaciju koja, kako tvrdi, sadrži podatke o masovnim grobnicama, logorima, stradanju srpskih civila i uništavanju njihove imovine na području Broda tokom rata.

Smatra da bi sprovođenje istrage moglo da doprinese rasvetljavanju događaja i eventualnom procesuiranju odgovornih, ukoliko za to budu prikupljeni odgovarajući dokazi.

Izvor: SRNA