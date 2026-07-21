Turska je odbila da podrži projekat modernizacije mreže naftovoda i gasovoda iz vremena Hladnog rata koji povezuju zemlje NATO-a, vredan 27 milijardi evra, objavili su mediji, prenosi "Sputnjik".

Zemlje Alijanse trenutno vode intenzivne pregovore o konačnom usaglašavanju sporazuma koji bi omogućio proširenje mreže cevovoda duge oko 10.000 kilometara, od zapadne Evrope do novih članica Alijanse na istoku i severu. Ovaj projekat deo je širih priprema NATO-a za mogući sukob sa Rusijom.

Vrednost celokupne modernizacije procenjuje se na 27 milijardi evra, a Ankara je u poslednjem trenutku pokušala da izbori konkretne ustupke.

Prema navodima dvojice diplomata, Turska je prošle nedelje, tokom sastanka predstavnika 32 države članice, odbila da odobri sporazum ukoliko turskim projektima ne bude obezbeđeno prioritetno finansiranje.