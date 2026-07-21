Prema rečima meštana, crni oblaci nadvili su se nad selima, nakon čega je počeo da pada jak i krupan grad.

„Tukao je nekoliko minuta. Protivgradna zaštita je reagovala i tako je sprečena ogromna šteta, mada manje štete ima u pojedinim domaćinstvima“, rekao je za RINU meštanin sela Rača.

Jak grad je, drugi put za samo 24 sata, pogodio i opštinu Nova Varoš.

Najviše je padalo u selima Trudovo i Štitkovo, a ovo je treći put da grad desetkuje rod voća i povrća u novovaroškom kraju.

Nezadovoljni meštani traže izveštaje o radu protivgradnih stanica.

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