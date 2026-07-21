Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je na području jezera Gazivode počelo rušenje vikendica koje su, kako navodi, decenijama u vlasništvu Srba.

Prema navodima iz saopštenja, do sada je srušeno pet objekata, a ovaj potez ocenjen je kao novi čin pritiska na srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji.

Kancelarija za KiM: Rušenje je sprovedeno bez sudske odluke

U saopštenju se navodi da je rušenje izvedeno bez sudskih rešenja i da je, prema oceni Kancelarije, reč o protivzakonitom postupanju.

- Reč je o brutalnoj demonstraciji sile privremenih institucija u Prištini koja gazi i sopstvene propise samo kada je potrebno udariti na srpski narod, kao i novom eskalatornom potezu kojim Aljbin Kurti diriguje kako bi destabilizovao sever Kosova i Metohije - navodi se u saopštenju.

Iz Kancelarije tvrde da su vlasnici za planirano rušenje saznali tek nakon što su na svojim objektima zatekli obaveštenja, a da su tokom dana zatražili sudska rešenja na osnovu kojih se postupak sprovodi, ali ih, kako navode, nisu dobili.

Vlasnici nudili dogovor, podnete i tužbe

Kako se ističe, Opština Zubin Potok nije dala saglasnost za rušenje vikendica.

Dodaje se da su vlasnici objekata nudili različite mogućnosti za postizanje dogovora i kompromisnog rešenja, dok je njihov pravni zastupnik podneo tužbe radi zaštite njihovih prava.

Prema oceni Kancelarije za KiM, okolnosti pod kojima se rušenje sprovodi pokazuju da cilj nije sprovođenje zakona, već politički motivisan potez usmeren protiv srpskog stanovništva.

Poziv međunarodnoj zajednici da reaguje

U završnom delu saopštenja Kancelarija za Kosovo i Metohiju pozvala je međunarodne predstavnike da se uključe i, kako navodi, spreče dalje kršenje prava Srba na Kosovu i Metohiji.

- Uprkos svemu, Priština je danas još jednom pokazala svoj antisrpski karakter i posegla za jednostranim potezom. Međunarodni predstavnici moraju da stanu na kraj ovom gaženju svih propisa i prava srpskog naroda na KiM i da se aktivno uključe u njihovu zaštitu - navodi se u saopštenju.

Izvor: Kancelarija za Kosovo i Metohiju