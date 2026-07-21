"Mi smo ljudi koji volimo Srbiju, nama je naš narod sve. Nama ne stižu naređenja iz inostranstva, niti nas fasciniraju strane službe, nas interesuje samo kako da radimo još više i još jače da se borimo kako bi svi građani Srbije živeli bolje.

Aleksandar Vučić nas je naučio da moramo da budemo ujedinjeni, i da samo kada smo složni Srbiju niko ne može da pokori i dobije našu otadžbinu na tacni.

Idemo uskoro u odlučujuću bitku za slobodu i napredak Srbije, idemo da pobedimo sve one koji su hteli da unište budućnost naše dece i ponovo opljačkaju i razore našu zemlju."

Moramo da radimo i da se borimo više, da ujedinjena Srbija pobedi, poručio je Glišić okupljenim mladim naprednjacima u Zaječaru.