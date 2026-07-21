Prema izveštajima, čovek je sam sastavio helikopter Mi-2, koristeći delove sa različitih helikoptera koje je sakupio, kao i komponente koje je sam napravio.

Zatim je angažovao pilota da koristi letelicu za prskanje njegovog polja suncokreta, prenosi grčki portal Pronjuz.

Helikopter je navodno neko vreme obavljao normalne operacije, međutim, njegov rad je tragično završen padom, što je rezultiralo smrću pilota.

Nakon nesreće, nadležni organi su pokrenuli istragu i utvrdili da helikopter nije bio registrovan u zvaničnim registrima i da nije imao potrebnu tehničku sertifikaciju za letove.

Istražitelji su takođe otkrili da pojedinačni delovi helikoptera potiču sa različitih letelica, koje je vlasnik sakupljao tokom vremena. Istraga je u toku kako bi se u potpunosti razjasnile okolnosti koje su dovele do fatalne nesreće.

- Istražitelji Krasnodarskog istražnog odeljenja za saobraćaj Zapadne međuregionalne uprave Istražnog komiteta Rusije podigli su optužnicu protiv 48-godišnjeg stanovnika regiona u vezi sa padom helikoptera Mi-2, saopšteno je iz uprave. Na teret mu se stavlja kršenje pravila bezbednosti vazdušnog saobraćaja koje je iz nehata dovelo do smrti jedne osobe (član 263, stav 2 Krivičnog zakonika Ruske Federacije) - prenosi south.vedomosti.ru.