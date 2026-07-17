Penzionisani pukovnik američke vojske Daglas Mekgregor u razgovoru sa voditeljem Denom izneo je svoje viđenje razvoja rata u Ukrajini i aktuelnih sukoba na Bliskom istoku.

Govoreći o ukrajinskom frontu, Mekgregor je ocenio da ruske kopnene snage imaju inicijativu i da su prilagodile taktiku kako bi smanjile sopstvene gubitke.

Prema njegovim rečima, ruska vojska namerno usporava operacije opkoljavanja, vodeći iscrpljujući rat protiv ukrajinskih snaga.

On smatra da napadi ukrajinskih bespilotnih sistema na ruske brodove u Crnom moru neće promeniti tok sukoba, uprkos tome što su, prema dostupnim informacijama, pogođeni brojni tankeri i drugi brodovi.

Mekgregor procenjuje da će se rat završiti ruskom kontrolom nad Odesom, Harkovom i područjem koje naziva Novorusijom, dok će ostatak Ukrajine, prema njegovom mišljenju, morati da ostane vojno neutralan.

Oštre kritike Zapada i upozorenje zbog Irana

Američki pukovnik veliki deo razgovora posvetio je i mogućem sukobu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

On smatra da bi svaka kopnena operacija protiv Irana bila izuzetno rizična zbog veličine zemlje, broja stanovnika i velikog arsenala dronova i balističkih raketa.

Prema njegovim rečima, eventualni napadi na iransku energetsku infrastrukturu ne bi doveli do sloma Teherana, već bi izazvali žestok odgovor širom regiona.

Mekgregor tvrdi da bi Iran mogao da ugrozi pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz i druge ključne plovne puteve, što bi, prema njegovoj proceni, imalo ozbiljne posledice po svetsku ekonomiju.

On je kritikovao i plan Evropske unije i Ukrajine za razvoj zajedničkog protivraketnog štita, ocenivši da takav projekat nije moguće realizovati u kratkom roku.

Istovremeno je upozorio na rast američke vojne potrošnje i ocenio da Vašington nastavlja da ulaže ogromna sredstva u spoljne sukobe, dok se suočava sa ozbiljnim ekonomskim problemima u zemlji.

Daglas Mekgregor često iznosi stavove o međunarodnim sukobima koji privlače veliku pažnju javnosti. Njegove ocene predstavljaju lične analize i prognoze, a ne zvanične stavove američke administracije ili NATO-a.

Borbe u Ukrajini i dalje traju bez naznaka skorog političkog rešenja, dok istovremeno rastu tenzije između Irana, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Sve veći broj vojnih analitičara upozorava da bi eventualna eskalacija na Bliskom istoku mogla dodatno da utiče na tok rata u Ukrajini i globalnu bezbednosnu situaciju.