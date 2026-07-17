Zelenski je to objavio na Fejsbuku, navodeći da se sastao sa Klimenkom i zahvalio mu na radu u sistemu Ministarstva unutrašnjih poslova, prenosi Ukrinform.

"Bilo je mnogo složenih izazova, a reakcije su uvek bile efikasne. Igor Klimenko će nastaviti da radi za Ukrajinu u oblasti zaštite naše države i građana. Ponudio sam mu funkciju sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine. Odgovarajući ukaz o imenovanju već je u pripremi", naveo je Zelenski.

Predsednik Ukrajine je istakao da je najvažnije obezbediti što efikasniju koordinaciju svih delova bezbednosnog i odbrambenog sektora, kao i svakodnevnu kontrolu sprovođenja donetih odluka.

"Svaka odluka Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine i Štaba vrhovnog komandanta mora da bude sprovedena u potpunosti i u predviđenom roku. Vlada Ukrajine, naše odbrambene i bezbednosne snage, kao i čitav sistem državnih institucija, moraju da funkcionišu na način koji je neophodan za ostvarenje postavljenih državnih ciljeva. Poseban prioritet je koordinacija proizvodnje naoružanja i vojne opreme", naglasio je Zelenski.

U Kijevu se danas, drugi dan zaredom, održava protest protiv smene Mihaila Fedorova sa mesta ministra odbrane Ukrajine.

Učesnici protesta skandiraju: "Sirski - ostavka", "Fedorov - ministar odbrane Ukrajine", a nose, između ostalih, i transparente "Vratite Fedorova", "Jaki ljudi za jaku zemlju".

Vrhovna rada Ukrajine je 14. jula podržala ostavku premijerke Julije Sviridenko i cela vlada je automatski podnela ostavku.

Ministar odbrane Mihail Fedorov zahvalio je ukrajinskom narodu na časti koja mu je ukazana tokom službe i naveo je ključne tehnološke i sistemske promene u vojsci tokom svog mandata.

Zelenski zadužio je šefa Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) Jevgenija Hmaru da obavlja dužnost ministra odbrane Ukrajine i rekao da će se nakon sprovođenja neophodnih zakonskih procedura obratiti Vrhovnoj radi sa zahtevom da podrži njegovu kandidaturu za tu funkciju.