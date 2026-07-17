Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da Moskva ima svoje prioritete i da očekuje da američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner pažnju usmere na Iran, dok će Rusija nastaviti da rešava pitanje Ukrajine.

Govoreći na konferenciji za novinare, Lavrov je rekao da američki pregovarači treba da izvršavaju zadatke koje im poveri predsednik Donald Tramp, dok će Rusija nastaviti da sprovodi sopstvenu politiku.

- Neka svestrani američki pregovarači obavljaju zadatke koje im predsednik postavi, ali mi rešavamo svoje. Predsednik Putin je jasno rekao da će ovaj posao, koji smo započeli nakon što su svi pokušaji mirnog rešavanja situacije propali, kada su svi potpisnici prethodnih dokumenata lagali, a kasnije priznali da nisu želeli ništa da sprovedu, biti završen - rekao je Lavrov.

Njegova izjava usledila je u trenutku kada se nastavljaju kontakti između Moskve i Vašingtona, uprkos različitim pogledima dve strane na aktuelne međunarodne krize.

Vitkof i Kušner bi mogli da doputuju u Rusiju

Prema informacijama koje je objavila ruska agencija TASS, specijalni izaslanici američkog predsednika Stiv Vitkof i Džared Kušner mogli bi da posete Rusiju pre kraja avgusta.

Početkom jula portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da su predsednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, Vladimir Putin i Donald Tramp, razgovarali telefonom.

Peskov je tada naveo da Tramp zadržava dosledan stav i dodao da će kontakti dvojice predsednika biti nastavljeni i u narednom periodu.

Moguća poseta Vitkofa i Kušnera Rusiji dolazi u trenutku kada Moskva i Vašington nastavljaju diplomatske kontakte, ali uz različite prioritete u vezi sa ratom u Ukrajini i krizom na Bliskom istoku.

Izjava Sergeja Lavrova ukazuje da Rusija ne očekuje značajniju promenu svog kursa prema Ukrajini, uprkos nastavku kontakata sa administracijom predsednika Donalda Trampa. Istovremeno, Moskva smatra da bi američki izaslanici trebalo više da se angažuju oko situacije na Bliskom istoku, posebno kada je reč o Iranu.

Poslednjih meseci intenzivirani su kontakti između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, ali dve zemlje i dalje imaju različite stavove o ključnim međunarodnim pitanjima. Dok Vašington pokušava da paralelno vodi pregovore o više globalnih kriza, Moskva poručuje da će prioritet ostati ostvarivanje ciljeva koje je postavila u vezi sa ratom u Ukrajini.

Izvor: TASS.