Prema pisanju analitičara i novinara Dejvida Eksa, ruska Grupa snaga "Centar" okupila je veliku kolonu vojnih vozila oko 12 kilometara južno od takozvane "sive zone", između Kostjantinivke i Torecka u Donjeckoj oblasti.

Ukrajinska grupa "Ivan Franko", koja deluje u sastavu Službe bezbednosti Ukrajine (SBU), navodi da je uz pomoć FPV dronova otkrila kolonu i izvela napad u blizini sela Malinivka.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vide se pogođena i oštećena vozila, dok ukrajinska strana tvrdi da je više od 50 njih uništeno ili onesposobljeno.

Ironična poruka nakon napada

Posle objavljivanja snimaka, grupa "Ivan Franko" oglasila se na društvenim mrežama uz poruku:

"Uprkos zabrani kretanja teretnih i vojnih vozila donjeckom obilaznicom, zaustavili smo nekoliko prekršilaca uz pomoć dronova."

Za sada nema nezavisne potvrde o razmerama štete niti podataka o eventualnim ljudskim gubicima.

Zašto je kolona formirana usred dana?

Dejvid Eks navodi da ostaje nejasno zbog čega je velika kolona formirana tokom dana na području koje se već duže vreme nalazi pod stalnim nadzorom ukrajinskih bespilotnih letelica.

Prema njegovoj proceni, vozila su možda prevozila pešadiju prema pravcu Torecka ili Kostjantinivke, gde ruske snage pokušavaju da izvrše pritisak na ukrajinsku odbranu.

Sve veći pritisak na rusku logistiku

Eks navodi da Ukrajina poslednjih meseci intenzivno napada ruske linije snabdevanja, uključujući kamione, železnicu, mostove i transportne pravce.

Prema podacima analitičara Klemana Molena, tokom juna potvrđeno je uništenje ili oštećenje oko 600 ruskih kamiona, dok je u prvoj sedmici jula pogođeno još oko 240 vozila.

Napad kod Malinivke nije uključen u tu statistiku.

Ako su navodi ukrajinske strane tačni, napad kod Malinivke predstavlja još jedan pokazatelj sve veće uloge FPV dronova u ometanju logistike na frontu. Međutim, razmere štete i broj pogođenih vozila nisu nezavisno potvrđeni.

Rat u Ukrajini sve više karakteriše upotreba bespilotnih letelica. I Rusija i Ukrajina intenzivno koriste FPV dronove za izviđanje i napade na ljudstvo, oklopna vozila i logističke kolone, zbog čega je kretanje u blizini linije fronta postalo znatno rizičnije.

Izvor: Euromaidan Press, Dejvid Eks, društvene mreže grupe Ivan Franko