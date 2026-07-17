Ukrajinske oružane snage trpe poraz, ali Kijev ne želi da ograniči štetu po zemlju sklapanjem mira sa Rusijom, rekao je na Jutjubu profesor Univerziteta u Čikagu Džon Miršajmer .

- Ako pogledate šta se dešava na bojnom polju, a ja mislim da je to od najvećeg značaja, videćete da Rusi pobeđuju. Oni potiskuju Ukrajince. Ukrajinska vojska se nalazi u očajnom položaju. Na kraju, Ukrajina bi mogla izaći iz sukoba kao nesposobna, okrnjena država - istakao je on.

Istovremeno, profesor je naglasio da je Kijev propustio šansu da zaključi mir pod najboljim mogućim uslovima u trenutnoj situaciji.

- Ukrajinci su trebali da zaključe mirovni sporazum sa Rusima i prihvate činjenicu da treba da budu neutralna država, a zatim da učine sve što je moguće da poboljšaju odnose sa Rusijom. Na taj način bi minimizirali svoje gubitke. Ali sukob se kreće u drugom pravcu - dodao je Miršajmer.

Ukrajini hitno treba pomoć?

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozvao je danas međunarodne partnere da ubrzaju isporuku dogovorenih paketa vojne pomoći posle noćnih ruskih napada na Odesu i druge ukrajinske regione.

Zelenski je na Fejsbuku poručio da sve institucije uključene u pregovore sa partnerima o podršci ukrajinskoj odbrani moraju da deluju što efikasnije kako bi se ubrzala realizacija postignutih dogovora.

"Svaki paket odbrambene pomoći sada nije samo broj, već konkretna sredstva koja svakodnevno štite živote ljudi u Ukrajini", naveo je Zelenski.

Prema njegovim rečima, u ruskom raketnom napadu na stambenu zgradu u Odesi poginule su dve osobe, dok je pet povređeno, među kojima troje dece.

Zelenski je saopštio i da su ruske snage upotrebile 15 vođenih avionskih bombi u Sumskoj oblasti, gde je jedna osoba povređena, a oštećene su stambene zgrade i civilna infrastruktura, uključujući biblioteku.

Prema njegovim navodima, u Zaporoškoj oblasti dve osobe su poginule, a pet je povređeno u vazdušnom napadu, dok su u Harkovskoj oblasti tri osobe povređene u granatiranju.

Jedna osoba povređena je u Černigovskoj oblasti, a napadnute su i Hersonska, Donjecka i Dnjepropetrovska oblast.

Zelenski je naveo da je Rusija tokom noći lansirala više od 130 udarnih dronova i osam raketa na Ukrajinu, prenos Ukrinform.

Najnovoje vesti sa fronta u Ukrajini možete pratiti u našem BLOGU UŽIVO.

BONUS VIDEO