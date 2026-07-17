Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je na društvenoj mreži Iks da su ukrajinske snage izvele uspešan napad u ruskom gradu Engelsu, gde je, prema njegovim tvrdnjama, uništen strateški bombarder Tu-95.

- Zahvalan sam našim ratnicima na njihovoj preciznosti. Još jednom su Rusiji nametnute uspešne dugoročne sankcije zbog ovog rata. Konkretno, Služba bezbednosti Ukrajine uništila je vojni avion Tu-95 u Engelsu, koji je korišćen za ruske raketne napade na našu zemlju. Njegova udaljenost od naše državne granice je približno 800 kilometara. Branimo se pošteno i aktivno - napisao je Zelenski.

Dodao je da su ukrajinske odbrambene snage izvele napade i na objekte ruske naftne industrije, kao i na određene ciljeve na teritorijama koje je Rusija stavila pod svoju kontrolu.

- Povećavamo cenu koju Rusija plaća za svoju agresiju protiv naše zemlje i našeg naroda. Hvala svima koji pomažu - poručio je Zelenski.

Za sada nije bilo zvanične potvrde ruskog Ministarstva odbrane o ovim tvrdnjama.

Šta je Tu-95?

Tu-95 je jedan od najpoznatijih strateških bombardera u sastavu ruskog vazduhoplovstva.

Reč je o podzvučnom avionu sa četiri turboprop motora koji može da nosi i nuklearno naoružanje, a smatra se jednim od najbržih aviona te klase na svetu.

Njegova maksimalna brzina iznosi oko 955 kilometara na čas, operativni plafon leta oko 12 kilometara, dok mu domet prelazi 10.000 kilometara bez dodatnih rezervoara.

Grad Engels, u Saratovskoj oblasti, jedan je od ključnih centara ruske strateške avijacije.

Ukoliko se potvrde navodi ukrajinske strane, radilo bi se o još jednom uspešnom napadu duboko na teritoriji Rusije, što pokazuje sposobnost Ukrajine da gađa ciljeve stotinama kilometara od linije fronta. Za sada ove tvrdnje nisu nezavisno potvrđene.

Poslednjih meseci Ukrajina intenzivira napade bespilotnim letelicama i drugim sredstvima na vojne aerodrome, skladišta goriva i industrijske objekte unutar Rusije. Moskva istovremeno nastavlja raketne i vazdušne udare na ukrajinsku infrastrukturu, pa obe strane pokušavaju da protivniku nanesu što veće logističke i vojne gubitke.