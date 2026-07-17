Volodimir Zelenski saopštio je da je nova ukrajinska vlada već održala prvi sastanak, a da je sa premijerom Sergejem Koreckim razgovarao o narednim koracima izvršne vlasti.

Kako je naveo u objavi na društvenoj mreži Iks, Korecki priprema program rada vlade koji će uskoro biti predstavljen javnosti i poslanicima.

- Nova Vlada je već održala svoj prvi sastanak, a danas smo razgovarali o koracima koji će biti preduzeti u bliskoj budućnosti, kao i o našem radu sa ukrajinskim partnerima na sprovođenju postignutih sporazuma o podršci Ukrajini - poručio je Zelenski.

Odgovornost ministara i pripreme za zimu

Ukrajinski predsednik istakao je da će rad nove vlade biti zasnovan na odgovornosti ministara i rukovodilaca državnih institucija za ostvarivanje prioritetnih ciljeva.

Na sastanku je bilo reči i o imenovanju vršilaca dužnosti ministara spoljnih poslova i odbrane, kao i o obnovi energetske infrastrukture koja je pretrpela štetu u ruskim napadima.

Energetika među glavnim prioritetima

Zelenski je naveo da priprema zemlje za zimu ostaje jedan od najvažnijih zadataka.

Prema njegovim rečima, Rusija je ponovo izvela napade na objekte kompanije Naftogas, pri čemu je pričinjena značajna materijalna šteta.

On je dodao da je Nadzorni odbor Naftogasa imenovao Sergija Fedorenka za privremenog rukovodioca kompanije, ocenivši da je reč o stručnjaku koji je učestvovao u reformi kompanije Ukrnafta.

- Važno je da, uprkos tekućim ruskim napadima, sprovedemo sve što smo se dogovorili kako bismo se pripremili za zimu - poručio je Zelenski.

Nova ukrajinska vlada počinje rad u trenutku kada su među najvećim izazovima obnova energetske infrastrukture, nastavak međunarodne podrške i pripreme za predstojeću grejnu sezonu.

Energetska infrastruktura Ukrajine i dalje je jedna od glavnih meta ruskih napada. Zbog toga vlasti u Kijevu pokušavaju da ubrzaju obnovu oštećenih kapaciteta i obezbede stabilno snabdevanje energijom tokom zime.