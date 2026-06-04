Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš osudio je danas ubistvo starijeg vodnika Milovana Jovanovića, pripadnika Vojske Srbije angažovanog u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL), koji je tragično stradao tokom napada na bazu Ujedinjenih nacija.

Gutereš je naveo da je od eskalacije neprijateljstava u regionu od marta ove godine ubijeno sedam mirovnjaka koji služe u UNIFIL-u, dok je nekoliko njih ranjeno.

"Ovi napadi moraju prestati", napisao je generalni sekretar UN na platformi Iks.

Pripadnik Vojske Srbije, stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga UN u Libanu, preminuo je jutros od posledica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu UN u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije.

Kako je navedeno, starijem vodniku Jovanoviću je nakon ranjavanja pružena hitna medicinska pomoć u bolnici unutar baze, a potom je helikopterom transportovan do univerzitetskog medicinskog centra u Bejrutu, gde je preminuo oko 4.00 časa po lokalnom vremenu.

(Tanjug)