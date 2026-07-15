Lihačov je rekao novinarima da je u ukrajinskom napadu poginuo i vozač elektrane, preneo je TASS.

Istakao je da ruska strana očekuje brz, konkretan i jasan odgovor od Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) povodom ovog napada.

Lihačov je naveo da je ukrajinski dron pogodio servisno vozilo Zaporoške nuklearne elektrane u industrijskom kompleksu elektrane, ocenjujući da je reč o ciljanom terorističkom napadu kijevskog režima.

Istakao je da je takav napad omogućen ne samo prećutnim odobrenjem zapadnih država, već i direktnim podsticanjem kijevskog režima da eskalira terorističke napade.

"Cena ovog prećutnog odobrenja su i ljudski životi - 13 ljudi je ubijeno, a 48 ranjeno u poslednja dva i po meseca - i stvarna pretnja od masovnog nuklearnog incidenta na ogromnim delovima Rusije, Ukrajine i Evrope", naglasio je Lihačov.