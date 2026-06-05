Ruska strana saopštila je da su ukrajinske oružane snage prekršile primirje na području Zaporoške nuklearne elektrane, nakon što je dron napao tim za razminiranje Ministarstva odbrane Rusije tokom radova u blizini ovog strateški važnog objekta.

Prema navodima uprave elektrane, u napadu je ranjeno pet vojnika, kojima je odmah pružena medicinska pomoć.

U saopštenju se navodi da se incident dogodio svega nekoliko sati nakon stupanja na snagu prekida vatre, koji je uspostavljen kako bi se omogućili radovi na obnovi dalekovoda „Dnjeprovska“ snage 750 kilovata.

Kako tvrde iz elektrane, upravo je taj dalekovod od ključnog značaja za bezbedno funkcionisanje Zaporoške nuklearne elektrane.

„Ovaj incident dogodio se tokom prvih sati primirja uvedenog radi izvođenja radova na obnovi dalekovoda 'Dnjeprovska', koji je ključan za obezbeđivanje bezbednosti Zaporoške nuklearne elektrane“, navodi se u saopštenju.

Ruska strana ocenila je da ovaj događaj predstavlja ozbiljno kršenje ranije datih bezbednosnih garancija.

Šef Rosatoma: Meta su bili naši stručnjaci

Generalni direktor ruske državne korporacije Rosatom Aleksej Lihačov izjavio je da su meta napada bili stručnjaci kompanije koji učestvuju u obnovi i održavanju Zaporoške nuklearne elektrane.

On je istakao da Rusija neće obustaviti planirane radove na obnovi objekta uprkos incidentu.

Lihačov je ujedno pozvao Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA) da obrati pažnju na, kako je naveo, kršenje primirja od strane ukrajinske vojske.

IAEA inicirala prekid vatre

Međunarodna agencija za atomsku energiju ranije je saopštila da na snagu stupa privremeni prekid vatre oko Zaporoške nuklearne elektrane kako bi se omogućila sanacija i remont dalekovoda neophodnog za stabilno napajanje elektrane.

Prekid vatre iniciran je upravo na predlog IAEA, koja već duže vreme upozorava na bezbednosne rizike povezane sa vojnim aktivnostima u blizini najveće nuklearne elektrane u Evropi.

Generalni direktor IAEA Rafael Grosi prethodno je izjavio da su i Rusija i Ukrajina tokom prethodnih nedelja konstruktivno sarađivale sa agencijom kako bi se postigao dogovor o privremenom prekidu borbenih aktivnosti na ovom području.

Nova zabrinutost zbog bezbednosti nuklearke

Najnoviji incident ponovo je otvorio pitanje bezbednosti Zaporoške nuklearne elektrane, koja se od početka sukoba nalazi u centru međunarodne pažnje.

Svako narušavanje dogovorenog primirja u neposrednoj blizini nuklearnog postrojenja izaziva dodatnu zabrinutost zbog mogućih posledica po bezbednost objekta i stanovništva u regionu.

Za sada nema informacija o eventualnoj šteti na infrastrukturi elektrane, dok istraga o okolnostima incidenta i dalje traje.