Koncern "Kalašnjikov" saopštio je da su uspešno završena državna testiranja modela AK-12 iz 2023. godine, nakon čega je isporučena nova velika serija ovih jurišnih pušaka državnom naručiocu.

Kako se navodi u saopštenju objavljenom na Telegram kanalu kompanije, nova verzija puške ispunila je sve pooštrene borbene zahteve.

- Uzimajući u obzir pooštrene borbene zahteve, državni naručilac je visoko ocenio kvalitet puške, čime je omogućena isporuka još jedne velike serije iz pogona - navodi se u saopštenju.

Iz kompanije ističu da se tokom 2026. godine puške AK-12 isporučuju u okviru državnog ugovora, u skladu sa utvrđenim rokovima.

Dodaje se i da je tokom Specijalne vojne operacije značajno proširen asortiman proizvoda koncerna, da proizvodnja raste, dok kvalitet ostaje na visokom nivou.

Nova verzija za jurišne jedinice

Posebna pažnja posvećena je skraćenoj verziji AK-12K, čija je serijska proizvodnja pokrenuta 2025. godine.

Prema navodima kompanije, ovo oružje razvijeno je na zahtev pripadnika Vazdušno-desantnih snaga Rusije i namenjeno je za borbena dejstva u urbanim sredinama i ograničenim utvrđenim prostorima.

- Državna narudžbina za AK-12K izvršena je pre roka - ističu iz koncerna.

Generalni direktor kompanije Alan Lušnjikov ocenio je da završetak državnih testiranja predstavlja važnu prekretnicu za jedan od najvažnijih proizvodnih programa kompanije.

- Nismo samo potvrdili visoke karakteristike našeg proizvoda na državnom nivou, već garantujemo da će ova automatska puška pouzdano štititi život vojnika - rekao je Lušnjikov.