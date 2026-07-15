Grad Kerč na istoku Krima u sredu ujutru ostao je potpuno bez električne energije nakon talasa napada bespilotnim letelicama, saopštile su lokalne vlasti koje je postavila Moskva.

Načelnik gradske administracije Ivan Košel potvrdio je da je situacija ozbiljna i da ključni sistemi funkcionišu zahvaljujući rezervnim izvorima napajanja.

Nažalost, usled napada neprijateljskih bespilotnih letelica, Kerč je potpuno ostao bez struje. Sistemi za održavanje života rade na rezervnim izvorima napajanja. Sve gradske službe angažovane su na hitnoj obnovi mreže - rekao je Košel.

Kerč je ključna tačka za Krim

Kerč predstavlja jednu od najvažnijih saobraćajnih kapija Krima, jer se preko Kerčkog mosta povezuje sa kopnenim delom Rusije.

Most, izgrađen nakon ruske aneksije Krima 2014. godine, već je više puta bio meta ukrajinskih napada.

Uvedene hitne restrikcije

Kompanija Krymenergo saopštila je da su bez struje ostala brojna naselja u istočnim i severozapadnim delovima poluostrva.

- Na Krimu su uvedena ograničenja u isporuci električne energije. Isključenja će biti sprovođena u skladu sa razvojem situacije, a nije moguće unapred objaviti raspored restrikcija - navodi se u saopštenju.

Rusija tvrdi da je oborila 93 drona

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom noći oborilo 93 ukrajinska drona iznad više regiona Rusije, uključujući okupirani Krim, Krasnodarski kraj, Belgorodsku, Kursku, Brjansku i Rostovsku oblast, kao i iznad Azovskog i Crnog mora.

Istovremeno, lokalni kanal "Krimski vetar" objavio je snimke na kojima se vide dronovi u pravcu Kerča, nakon čega su prijavljene eksplozije i privremena obustava saobraćaja preko Kerčkog mosta.

Ukrajinske vlasti za sada nisu zvanično komentarisale navode o napadu.

Nastavljaju se udari na energetsku infrastrukturu

Prema dostupnim informacijama, ukrajinske snage poslednjih nedelja intenzivirale su napade na energetsku infrastrukturu Krima.

Ranije su meta bili terminali za gorivo, skladišta i elektroenergetski objekti, uključujući termoelektranu Tavrijska kod Simferopolja.

Zbog pogoršane situacije, vlasti u Sevastopolju uvele su specijalni režim rada energetskog sistema.

Gradonačelnik Mihail Razvožajev pozvao je građane da štede električnu energiju i koriste mobilne telefone samo u hitnim slučajevima kako bi se sprečilo dodatno opterećenje mreže.