Na prvi pogled prizor može izgledati zabrinjavajuće, pa nije neobično što mnogi odmah pomisle na buđ, jajašca insekata ili ostatke hemikalija korišćenih tokom uzgoja.

Upravo takvo iskustvo podelio je jedan korisnik Reddita, koji je objavio fotografije nekoliko breskvi kupljenih u prodavnici. Kako je napisao, svaka od njih imala je istu belu masu oko koštice.

„Nikada ranije nisam video ovako nešto. Deluje kao da su u pitanju tvrdi kristali. Pomislio sam da je možda neki mineral, ali sam ih ipak pojeo“, napisao je uz fotografije koje su izazvale brojne komentare.

Mnogi korisnici pretpostavili su da je reč o kristalizovanom šećeru, ali stručnjaci navode da je objašnjenje sasvim drugačije.

Naime, bela masa koja se povremeno pojavljuje oko koštice nije buđ, niti ostatak pesticida ili drugih hemikalija. Reč je o kalusnom tkivu, prirodnom zaštitnom tkivu koje biljka stvara tokom razvoja ploda.

Prema objašnjenju stručnjaka, ono nastaje kada dođe do sitnih unutrašnjih oštećenja ili pucanja koštice. Biljka tada prirodno reaguje stvaranjem tkiva koje pomaže da se oštećenje zatvori. Ova pojava češća je kod krupnijih breskvi koje brzo rastu, naročito na početku sezone.

Zbog svog izgleda kalusno tkivo često podseća na sitne bele kristale ili zrnaste naslage, pa nije čudno što izaziva zabunu među potrošačima. Ipak, stručnjaci ističu da ono nije znak da je voće pokvareno ili opasno za konzumaciju.

Ako se bela masa nalazi isključivo oko koštice, dok je meso breskve čvrsto, prijatnog mirisa i normalnog ukusa, nema razloga za zabrinutost. Prisustvo kalusnog tkiva nije dokaz da je voće prekomerno tretirano hemikalijama niti da je lošeg kvaliteta, već predstavlja prirodan fiziološki proces koji se povremeno javlja kod breskvi i pojedinih drugih voćnih vrsta.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da treba razlikovati ovu pojavu od prave buđi. Ukoliko se bela ili zelenkasta naslaga širi kroz meso ploda, oseća se neprijatan miris ili je breskva mekana, trula i promenjene teksture, takvo voće ne bi trebalo jesti.

Zato, ako sledeći put primetite belu masu samo oko koštice, nemojte je automatski baciti. U većini slučajeva reč je o potpuno prirodnoj pojavi koja ne predstavlja opasnost po zdravlje.