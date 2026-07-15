Prema dokumentaciji, prijava za registraciju žiga "Duh Enkoridža" podneta je Rospatentu u julu ove godine, a podnosilac zahteva je Roman Mihajlovič Maslenjikov.

Pod brendom "Duh Enkoridža" planirana je prodaja parfema, toaletnih voda i drugih parfimerijskih proizvoda.

U junu je Rospatentu podneta i prijava za registraciju žiga "Enkoridž".

Kao podnosilac zahteva navedena je kompanija sa ograničenom odgovornošću "Interijer-Centar".

Ukoliko registracija bude odobrena, kompanija će pod tim žigom moći da prodaje sofe, plakare, krevete i drugi nameštaj u Rusiji.

Naziv "Duh Enkoridža" povezuje se sa sastankom predsednika Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, koji je održan 15. avgusta 2025. godine u vojnoj bazi u Enkoridžu na Aljasci.

Predsednici su tada razgovarali o mogućnostima za rešavanje sukoba u Ukrajini, a obojica su susret ocenila pozitivno.

Portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov kasnije je izjavio da izraz "Duh Enkoridža" označava skup razumevanja i dogovora postignutih tokom pregovora ruske i američke delegacije na Aljasci.