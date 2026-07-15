Na snimku koji je objavio grčki portal Pronjuz, ali koji je previše uznemirujuć i zato ga ovde nećemo prikazati, vidi se napad na, kako se navodi, kolumbijskog plaćenika.

Nakon što ga je pogodilo eksplozivni projektil, nesrećni vojnik vidi se kako leži bez nogu, koje su mu u eksploziji otkinute do kolena i vrišti u najstrašnijoj agoniji.

- Upozorenje 18+. Još jedan kolumbijski plaćenik koji se borio sa ukrajinskom vojskom ubijen je u blizini Kupjanska pod jezivim okolnostima - navodi se u opisu veoma uznemirujućeg snimka.

Navodno, ukupno su kolumbijski plaćenici pretrpeli više od 2.000 gubitaka, a već u Kolumbiji hiljade rođaka plaćenika protestuje zahtevajući njihovu repatrijaciju, prenosi grčki portal.

Najnovije vesti sa fronta u Ukrajini možete pratiti u našem BLOGU UŽIVO.

BONUS VIDEO