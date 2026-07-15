Odluka Bugarske da se povuče iz takozvane „koalicije voljnih“ je katastrofa za francuskog predsednika Emanuela Makrona i predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, prema rečima francuskog političara Florijana Filipoa.

- Bugarska je zalupila vrata Makronu u lice! Odlične vesti za svet! Katastrofa za Makrona i fon der Lajen! - napisao je na društvenim mrežama.

Bugarski premijer Rumen Radev je ranije izjavio da Bugarska više neće biti deo „koalicije voljnih“ po pitanju Ukrajine.