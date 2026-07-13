Osam dana pred finale Elite 9 nominovani takmičari za ispadanje bili su Asmin Durdžić, Aneli Ahmić, Maja Marinković, Bora Santana i Sandra Todić.

Voditelj Darko Tanasijević je nominovane učesnike odveo u diskoteku kako bi odigrali igricu koja će im omogućiti dupliranje procenata glasova.

Pobedu u igrici je odnela Maja Marinković kojoj su dupilirani glasovi, a voditelj je potom saopštio ko napušta imanje Bele kuće.

- Poznato je kako stvari stoje nakon što je Maja sebi duplirala glasove. Vreme je da saopštim da Sandra Todić ovog jutra napušta Elitu - rekao je Darko.

- Jedva čekam da vidim kad je kraj, uskoro gori karantin - rekla je Todićka.

Aneli urlala na Asmina

Podsetimo, Aneli Ahmić i Asmin Durdžić su bili primorani da noć provedu zajedno u izolaciji budući da su nominovani.

Međutim, sam početak njihovog boravka tamo pretvorio se u žestok sukob zbog Asminovog predloga o rasporedu spavanja, zbog čega je Aneli potpuno izgubila kontrolu.

Tenzija između bivših partnera dostigla je vrhunac kada je Asmin pokušao da sugeriše Aneli da uzme drugi dušek za spavanje. Njegova namera bila je da oslobodi dovoljno prostora kako bi on i Maja Marinković imali mesta za sebe, što je bio okidač za ozbiljan sukob.

Asmin joj se tom prilikom kratko obratio sa jasnim zahtevom:

- Uzmi sebi desni.

Aneli su ova odluka i Asminov komentar potpuno izbacili iz takta, zbog čega je počela da "šišti poput ekspres lonca". Sama pomisao na to da noć provede u istoj prostoriji sa Asminom i Majom bila joj je nepodnošljiva.

Isprovocirana situacijom u kojoj se našla Aneli je burno reagovala i obrušila se na svog bivšeg partnera uz niz uvreda i pretnji:

- Ne obraćaj mi se, smeće. Nemoj da te izbacim od tamo, nemoj da ne uđeš. Sa tobom i Majom da spavam tamo, p*čka vam materina?!

Ovaj događaj jasno pokazuje da će noć u izolaciji za nominovane učesnike biti izuzetno turbulentna.

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