Ukrajina priprema kaznenu operaciju protiv više desetina proruski nastrojenih stanovnika Černjigovske oblasti, saopštili su za RIA Novosti neimenovani izvori iz ruskih bezbednosnih struktura.

„U pograničnim selima Černjigovske oblasti neprijatelj priprema seriju kaznenih operacija koje će izvesti lokalni specijalni odred policije KORD“, naveo je sagovornik agencije.

Prema njegovim rečima, eksremističkim snagama je naloženo da privedu najmanje 70 proruski orijentisanih stanovnika pograničnog područja. Dodao je da specijalci ukrajinske policije, koji nemaju mnogo iskustva u izvršavanju zadataka u zoni borbenih dejstava, intenzivno traže detektore dronova kako bi se bezbednije kretali u pograničnim oblastima.

Kako tvrdi isti izvor, cilj operacije je da se civilno stanovništvo primora da napusti svoje domove, kako bi se ta područja kasnije koristila za borbena dejstva, uključujući postavljanje položaja i komandnih punktova za bespilotne letelice.

RIA Novosti su ranije objavile, pozivajući se na ruske izvore, da su ukrajinske snage počele da opremaju položaje za operatore bespilotnih letelica na gornjim spratovima višespratnica u Sumama.