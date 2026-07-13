Vreme u Srbiji i narednih dana biće promenljivo. Smenjivaće se sunčani periodi i pljuskovi sa grmljavinom, dok meteorolozi najavljuju postepeni porast temperature sredinom sedmice i moguć novi toplotni talas za vikend.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, danas nas očekuje promenljivo vreme uz smenu sunčanih intervala i oblačnosti.

Pljuskovi i grmljavina

RHMZ navodi da će povremena oblačnost mestimično usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove.

– U utorak i sredu biće pretežno sunčano i toplo, uz dnevne temperature od 32 do 34 stepena. U četvrtak i petak ponovo se očekuje nestabilnije vreme sa uslovima za kratkotrajne pljuskove i grmljavinu. Za vikend će preovladavati sunčano vreme, a maksimalne temperature biće oko i malo iznad 35 stepeni – saopštio je RHMZ.

Do četvrtka toplije, zatim novo zahlađenje

Meteorolog Marko Čubrilo u svojoj prognozi na Fejsbuku navodi da se do utorka očekuje promenljivo oblačno, umereno toplo i nestabilno vreme, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom, mogućnost obilnije kiše, pojavu grada i prolazno veoma jak vetar.

Kako ističe, od utorka do četvrtka vreme će uglavnom biti suvo uz postepeno otopljenje, pa će se u sredu maksimalne temperature kretati između 25 i 31 stepena.

U drugom delu sedmice, pod uticajem novog visinskog ciklona, ponovo se očekuje promenljivo oblačno, nestabilno i nešto svežije vreme. Dnevni maksimumi kretaće se od 22 do 28 stepeni, dok će se veoma toplo vreme zadržati u zaleđu Jadrana.

Posle 17. jula stiže vreo vazduh iz Afrike

Čubrilo dodaje da bi nakon 17. jula moglo da dođe do promene sinoptičke situacije koja bi donela novo jače otopljenje.

– Sa formiranjem snažnog ciklona nad Velikom Britanijom, koji će se postepeno premeštati ka Skandinaviji, ka našem području počeće priliv veoma toplog vazduha iz severne Afrike. Za sada prognoze pokazuju da bi najtoplije moglo biti oko 19. jula, kada bi maksimalne temperature dostizale od 27 do čak 37 stepeni Celzijusa. Oko 20. jula očekuje se postepeno slabljenje vrućine uz destabilizaciju atmosfere, ali je još rano za preciznije procene, jer će razvoj situacije zavisiti od približavanja hladnog fronta Alpima – naveo je Čubrilo.

Za sada, prognoze pokazuju da će ovu sedmicu obeležiti česti lokalni pljuskovi i promenljivo vreme, dok bi novi talas letnjih vrućina mogao da stigne već narednog vikenda.