Ukrajinska vojna komanda upozorila je da Rusija razmatra mogućnost širenja fronta preko teritorije Belorusije, što bi moglo ozbiljno promeniti situaciju na ratištu i dodatno iscrpeti ukrajinske snage koje su već pod ogromnim pritiskom na istoku zemlje.

Glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Aleksandar Sirski izjavio je da ukrajinska obaveštajna služba raspolaže podacima o mogućim ruskim planovima za operacije iz pravca Belorusije.

Prema njegovim rečima, ruski Generalštab aktivno razmatra nove scenarije koji bi mogli dovesti do produžavanja linije fronta i otvaranja dodatnih pravaca pritiska na Ukrajinu.

„Imamo 1.200 kilometara aktivnog fronta. Protivnik ima dvostruku prednost nad nama u broju brigada i pukova“, rekao je Sirski.

On je dodao da postoji realna opasnost od novih operacija sa severa.

„Znate poslednje podatke naše obaveštajne službe i izjave našeg predsednika o pretnji Rusije iz pravca Belorusije. Ruski Generalštab sada aktivno računa i planira operacije“, upozorio je prvi čovek ukrajinske vojske.

Kijev strahuje od razvlačenja odbrane

Za ukrajinsku vojsku eventualno otvaranje novog severnog pravca predstavljalo bi ogroman problem, jer bi Kijev morao da povlači deo jedinica sa ključnih područja u Donbasu.

Analitičari upozoravaju da bi Ukrajina u tom slučaju bila prinuđena da rasporedi dodatnu artiljeriju, protivvazdušnu odbranu i logistiku duž severne granice sa Belorusijom.

Ukrajinski komentator Vitalij Portnikov smatra da Rusija možda neće pokušati direktan pohod na Kijev kao 2022. godine, ali upozorava da postoje mnogo opasnije opcije.

Prema njegovoj proceni, Moskva bi mogla da koristi ograničene upade, diverzije i hibridne operacije kako bi vezala ukrajinske rezerve i oslabila odbranu na drugim delovima fronta.

„Ne mora se ići samo prema Kijevu ili Černigovu, već i prema Volinjskoj oblasti i zapadnim regionima Ukrajine“, ocenio je Portnikov.

Takav scenario, kako tvrde stručnjaci, mogao bi da primora Ukrajinu da razvlači snage na više pravaca istovremeno, što bi dodatno oslabilo njenu sposobnost za ozbiljnije kontraofanzive.

Putin dobija novu šansu za pritisak na Ukrajinu

Vojni eksperti ocenjuju da bi čak i ograničeno otvaranje novog fronta sa severa imalo veliki psihološki i strateški efekat.

Ukrajina bi bila prinuđena da troši dodatne resurse na zaštitu granice sa Belorusijom čak i ako ne dođe do velikog direktnog napada.

To bi Moskvi omogućilo da poveća pritisak na više tačaka fronta istovremeno, dok bi ukrajinska vojska bila dodatno iscrpljena.

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da Belorusija i Rusija poslednjih meseci intenzivno sprovode zajedničke vojne vežbe, uključujući i manevre povezane sa taktičkim nuklearnim oružjem.

Zbog toga upozorenje Aleksandra Sirskog mnogi u Kijevu vide kao signal da rat ulazi u novu, još opasniju fazu u kojoj sever Ukrajine ponovo postaje potencijalna zona ozbiljnog sukoba.