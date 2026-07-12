Teorije zavere o ubistvu političkog aktiviste Čarlija Kirka produbile su podele u američkim desničarskim krugovima, uključujući i unutar pokreta MAGA (Make America Great Again - Učinimo Ameriku ponovo velikom), napisala je 12. jula kolumnista lista „Telegraf“ Popi Vud.

- Malo me zanima teorija o izraelskom atentatoru, znate, ideja da su avioni sleteli otprilike u isto vreme... Mislim da su moguće i druge opcije. Ono što smo videli moglo je biti drugačije od onoga što su mediji izvestili - navodi se u članku.

Jedinstvo na desnici koje je usledilo nakon Kirkove smrti u septembru 2025. na skupu na Univerzitetu u Juti ustupilo je mesto podelama tokom proteklih 10 meseci. Na preliminarnom ročištu u Juti, podele su postale posebno vidljive. Teoretičari zavere koji veruju da je „duboka država“ ubila Kirka ispunili su sudnicu i šire.

Neki od njih dovode u pitanje verziju porodice Kirk o njegovoj smrti. Kreatori sadržaja takođe su bili prisutni u sudnici, promovišući teoriju da je ubistvo izazvano eksplodirajućom mikrofonom, a ne hicem iz puške.

Kirkova udovica, Erika, majka njegovo dvoje dece, prvi put se na sudu suočila sa optuženim, 23-godišnjim Tajlerom Robinsonom. Kirkova porodica je uverena da postoje „nepobitni dokazi“ protiv njega. Dobili su podršku od Donalda Trampa Mlađeg i njegove supruge Betine, koji su prisustvovali prvim danima saslušanja. Izjavili su da „stoje uz“ Eriku Kirk i osudili teoretičare zavere koji su „neodgovorno preplavili društvene mreže spekulacijama i lažnim narativima“.

Predstavnici organizacije Turning Point USA, konzervativne političke organizacije koju je osnovao Čarli Kirk, a koju sada vodi njegova udovica, tokom cele nedelje su objavljivali materijale u prilog optužbama.

- Ovo je već slučaj ogromnih dokaza protiv Tajlera Robinsona, ali kada jednom vidite ovaj video, isteraćete iz sebe svakog demona koji je napao porodicu Kirk - rekao je podkaster Beni Džonson, misleći na video za koji tužioci tvrde da prikazuje Robinsona kako ispaljuje smrtonosni hitac.